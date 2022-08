Zrównoważone życie może pomóc w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Rady ekspertów ONZ

Aby wygrać z kryzysem klimatycznym i zapewnić ludzkości bezpieczną przyszłość, w ciągu 10 lat należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 50 procent. To cel globalny, może brzmieć abstrakcyjnie i wielu z nas nie wie, jak przełożyć to na swoje codzienne życie. Z pomocą przychodzą eksperci Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), którzy uważają, że każdy z mieszkańców Ziemi może osobiście zrobić wiele, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.

Badania pokazują, że zmiana stylu życia mogłaby pomóc naszej planecie w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych nawet o 70 procent do 2050 roku - piszą eksperci z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Co więc możemy zrobić dla naszej planety?

Świat w obliczu ogromnego kryzysu

Jak stwierdziła Garrette Clark, ekspertka do spraw zrównoważonego życia z UNEP, świat stoi w obliczu ogromnego kryzysu, który zagraża naszemu przetrwaniu. - Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, ale unika podejmowania działań. Problem może wydawać się abstrakcyjny: po prostu ludzie nie wiedzą, co zrobić, mają pilniejsze priorytety - mówiła w wywiadzie, który ukazał się na stronie Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

- Po pierwsze, musimy zrozumieć, że konsumenci to nie tylko jednostki. Wielkimi motorami konsumpcji są firmy i rządy, które tworzą i wpływają na systemy zaspokajające nasze potrzeby - wyjaśniała Garrette Clark. Dlatego, jak dodała, ważne jest, aby ludzie podejmowali bardziej świadome decyzje i apelowali do rządów, wielkich koncernów i firm o podjęcie działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych uruchomił niedawno kampanię "Act Now: Speak Up" (Działaj: zabierz głos), która pokazuje, w jaki sposób obywatele mogą zmusić rządy i przedsiębiorstwa do zwiększenia ich wysiłków na rzecz klimatu - opowiadała ekspertka.

Zmiana klimatu zwiększa ryzyko masowych migracji na świecie Adam Ziemienowicz/PAP

Zrównoważony styl życia

Konkretne porady, co robić, jak postępować, by prowadzić zrównoważone życie, znajdziemy w "Anatomy Of Action". Wszystkie zalecane działania sprowadzają się głównie do pięciu aspektów: jedzenia, transportu, rzeczy, pieniędzy i czasu wolnego.

- W każdym z tych obszarów wyróżniono trzy najważniejsze kwestie, które ludzie mogą zmienić w swoim życiu. Mogą one być różne w zależności od miejsca i sposobu życia oraz dostępnych zasobów, ale w ramach tych trzech priorytetowych działań istnieją możliwości podjęcia działań przez ludzi - mówiła Garrette Clark.

Jak żyć, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI, UNEP

Jedzenie

W przypadku jedzenia eksperci radzą, aby ograniczyć lub wyeliminować mięso i produkty odzwierzęce. Nasza dieta - twierdzą - powinna być oparta głównie na roślinach. Ponadto nie powinno się wyrzucać jedzenia do śmieci. Dzięki temu zmniejszy się ilość emitowanego do atmosfery metanu, poprawi się też żyzność gleby. Warto też uprawiać własne warzywa lub owoce, dzięki czemu zaoszczędzi się pieniądze i koszt transportu.

Rzeczy

Według "Anatomy Of Action", przed kupnem jakichkolwiek produktów warto zastanowić się, czego naprawdę potrzebujemy i kupować tylko to, co będzie służyć nam latami. Warto na przykład inwestować w ubrania dobre jakościowo, a nie produkowane masowo "fast fashion", które wytrzymają tylko jeden sezon. Warto też zrezygnować z produktów jednorazowego użytku.

Transport

Jeśli chcemy działać na rzecz klimatu, powinniśmy chodzić do pracy pieszo, jeździć rowerem, wybierać komunikację miejską. Jeśli decydujemy się na samochód, warto wziąć kogoś ze sobą. Można też poruszać się pojazdami elektrycznymi, które są mniej szkodliwe dla środowiska.

Pieniądze

W "Anatomy Of Action" zwraca się uwagę na to, aby wykorzystywać finanse w odpowiedzialny względem środowiska sposób: inwestować w firmy i usługi stawiające nacisk na zrównoważony rozwój. Warto też oszczędzać energię, chociażby budując domy energooszczędne.

Czas wolny

Jadąc w podróż, warto zostać dłużej w jednym miejscu, dzięki czemu ograniczymy nieco nasz ślad węglowy. Eksperci doradzają, aby, gdziekolwiek jesteśmy, kupować lokalne - nie zaś importowane - produkty. Ponadto warto rozważyć poświęcenie większej ilości czasu i środków na doświadczenia, które dodają wartości do naszego życia.

Konsekwencje zmian klimatycznych w Europie PAP

Życie zgodne z porozumieniem paryskim

Co to znaczy "styl życia 1,5 stopnia Celsjusza"? Określenie to nawiązuje do porozumienia paryskiego, wieńczącego 21. Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu, gdzie przyjęto cel ograniczenia wzrostu globalnych temperatur do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedindustrialnej.

- Wiemy, że musimy zmienić konsumpcję w zakresie żywności, transportu, mieszkalnictwa i wypoczynku, a zmiany te muszą być szybkie i drastyczne. Styl życia 1,5 stopnia Celsjusza jest przewodnikiem dla zmian - mówiła Garrette Clark. - Ludzie nie myślą o tym, jak wpływają na planetę - pozytywnie lub negatywnie - i będą skłonni działać, jeśli coś jest łatwe, dostępne, przystępne i atrakcyjne. Dlatego właśnie rządy i firmy, które mają większe możliwości wprowadzania zmian systemowych, są kluczowe dla uczynienia zrównoważonego życia opcją domyślną - podkreśliła.

Zdaniem Clark, aby zrównoważone życie stało się normą, oprócz przystępności cenowej, dostępności i atrakcyjności zrównoważonych towarów i usług, musi nastąpić szersza integracja z normami kulturowymi, tak, aby ludzie nie myśleli o nim jako o czymś wyjątkowym. - Gdyby praktyki zrównoważonego życia były częściej prezentowane w mediach, stałyby się standardem - uznała ekspertka.

Skutki zmian klimatycznych PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:anw//rzw

Źródło: unep.org, Anatomy Of Action