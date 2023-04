Zmiany klimatu. El Nino będzie prowadził do ekstremalnych zdarzeń pogodowych

Okres panowania anomalii pogodowej La Nina dobiega końca. Teraz wpływ na pogodę na świecie będzie miał El Nino. - Będzie miał wpływ na pogodę na całym świecie, w tym także i na pogodę w Europie. To będzie nie najlepszy wpływ - przyznał na antenie TVN24 dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

El Nino, czyli anomalia pogodowa występująca na Pacyfiku, ma jeszcze w tym roku zastąpić panującą przez ostatnie trzy lata La Ninę. Zmiana cyrkulacji atmosfery przełoży się na warunki atmosferyczne w różnych częściach świata.

El Nino - co przyniesie światu

- El Nino będzie miał wpływ na pogodę na całym świecie, w tym także i na pogodę w Europie. To będzie nie najlepszy wpływ - powiedział na antenie TVN24 sozolog dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. - El Nino będzie prowadził do podwyższenia średniej globalnej temperatury. Specjaliści przewidują, że temperatura może wzrosnąć o ponad 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do okresu przedindustrialnego (to okres referencyjny, którego ramy przyjęto na lata 1850–1900). Teraz jest to 1,1 stopnia powyżej - dodał.

Może wydawać się, że wzrost średniej temperatury o kolejne 0,4 stopnia to niewiele, ale - jak tłumaczył naukowiec - jest to ogromna ilość energii, która będzie skumulowana w atmosferze. - To będzie prowadziło przede wszystkim do ekstremalnych zdarzeń pogodowych - podkreślił Karaczun. Jak zapowiadał, w niektórych częściach świata, na przykład w Australii i Azji, wystąpią susze, w innych - Ameryce Południowej i Północnej - będą to powodzie.

- W Europie będzie to niestabilna pogoda, będą fale upałów - mówił ekspert.

Czym jest El Nino?

El Nino to zjawisko, które powoduje, że temperatura wód powierzchniowych Oceanu Spokojnego jest wyższa od przeciętnej. - Kiedy występuje El Nino, słabną pasaty, w związku z tym masy wody oddają więcej energii do powietrza, do atmosfery - wyjaśniał Karaczun. Przeciwieństwem tego jest La Nina. Wówczas temperatura wód powierzchniowych Pacyfiku jest niższa od przeciętnej.

Ekspert dodał, że El Nino i La Nina występują naprzemiennie, choć zdarzają się okresy neutralne. - W ostatnich trzech latach mieliśmy zjawisko La Nina. Dlatego było nieco chłodniej - zauważył.

- Klimat jest pewnym dobrem wspólnym, zaburzenie w jednym miejscu (w tym przypadku w Oceanie Spokojnym - red. ) będzie miało swoje skutki w innych regionach świata, czyli także w Europie - podsumował.

Anomalie średniej temperatury w kolejnych miesiącach. Prognozy CMM IMGW cmm.imgw.pl

Zagrożenia dla Polski

Jakie zagrożenia niesie El Nino dla Polski? - Po pierwsze susza i kłopot z wodą. My od 2011 roku mamy w Polsce permanentną suszę letnią, co ma ogromny, negatywny wpływ na produkcję rolną - mówił ekspert. Dodał, że kolejnym zagrożeniem są fale upałów. - Coraz częściej się z nimi borykamy. One są szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia - podkreślił.

El Nino - jakie są konsekwencje TVN24

