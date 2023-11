Rok 2023 najcieplejszym w historii? Ustanowienie rekordu "właściwie pewne"

Rok 2023 najpewniej będzie najcieplejszym rokiem w historii - poinformowali naukowcy. Tegoroczny październik był już piątym miesiącem z kolei z rekordowymi temperaturami i mało prawdopodobne jest, by listopad i grudzień odwróciły ten trend.

Tegoroczny październik był najcieplejszym w historii pomiarów, co oznacza, że 2023 rok jest na dobrej drodze, by być najcieplejszym rokiem w historii - przekazali w środę badacze z europejskiego programu Copernicus Climate Change Service (C3S). Według nich ustanowienie rekordu temperatury jest "właściwie pewne", bo pozostałe do końca roku listopad i grudzień najpewniej nie odwrócą tego trendu. Poprzedni rekord temperatur zanotowano w 2016 roku.