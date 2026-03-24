Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ocieplenie klimatu

Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana

|
Pożary lasów
Pożary lasów pogarszają jakość powietrza
Źródło: Reuters
W Europie, wraz z postępującymi zmianami klimatu, wydłuża się sezon podwyższonego zagrożenia pożarowego. Według najnowszego raportu, mamy niedostatecznie dużo sprzętu, by skutecznie reagować na coraz częstsze i bardziej niszczycielskie pożary.

Europa stoi w obliczu coraz poważniejszego kryzysu pożarów lasów, do którego - według najnowszego raportu - nie jest odpowiednio przygotowana. Eksperci wskazują, że konieczne są pilne inwestycje w sprzęt gaśniczy oraz modernizacja floty samolotów i śmigłowców wykorzystywanych do walki z żywiołem.

Z raportu przygotowanego na zlecenie portugalskiej firmy Avincis wynika, że przyczyn częstszych wybuchów pożarów w Europie Południowej jest kilka. Są to zmiany klimatu i związane z nimi wydłużanie się okresu suszy czy wzrost średniej temperatury. Przyczyniają się do tego też zmiany w użytkowaniu gruntów - w tym wyludnianie obszarów wiejskich i nagromadzenie łatwopalnej roślinności.

Ocieplenie klimatu sprzyja wielkim pożarom
Ocieplenie klimatu sprzyja wielkim pożarom
Źródło: Maciej Zieliński , Mateusz Krymski/PAP

Pożary lasów dotykają coraz większej liczby państw

Autorzy raportu zauważają, że sezony podwyższonego zagrożenia pożarowego w Europie nie tylko się wydłużają, ale także zaczynają wcześniej i kończą później niż dotychczas. Co więcej, ogniska pożarów coraz częściej pojawiają się również w północnych regionach kontynentu. Przykładem jest Szwecja, gdzie w ubiegłym roku spłonęło około 1100 hektarów lasów - o ponad 120 procent więcej, niż wynosiła średnia z poprzednich lat. Podobne trendy odnotowano także w Finlandii i Danii.

- Nie ma wątpliwości, że sezony pożarowe stają się coraz dłuższe. Okno czasowe na transport samolotów z jednej półkuli na drugą jest coraz krótsze, co zmusza globalną flotę samolotów gaśniczych do zmniejszenia się - powiedział John Boag, dyrektor generalny Avincis.

Skala problemu jest ogromna. W 2025 roku w krajach Unii Europejskiej spłonęło ponad 1,03 miliona hektarów lasów - najwięcej od czasu rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk. Najbardziej ucierpiała Hiszpania, gdzie ogień strawił niemal 400 tysięcy hektarów. Znaczne straty poniosły również Portugalia, Rumunia, Włochy, Grecja i Francja.

Eksperci zwracają uwagę na poważne braki w przygotowaniu Europy do walki z pożarami. Jednym z kluczowych problemów jest starzejąca się flota samolotów gaśniczych oraz ograniczona dostępność sprzętu na świecie. Wydłużające się sezony podwyższonego zagrożenia pożarowego sprawiają, że coraz trudniej jest przerzucać maszyny między półkulami północną i południową, co dodatkowo zmniejsza ich dostępność dla potrzebujących krajów.

Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych

Komisja Europejska ma przedstawić nową strategię

Unia Europejska podjęła już pewne kroki, przeznaczając w 2024 roku 600 milionów euro na zakup 12 samolotów gaśniczych DHC-515, które mają trafić do sześciu krajów w latach 2027-2030. Jednak, według ekspertów, tempo działań jest niewystarczające. Bariery biurokratyczne utrudniają bowiem zwiększenie produkcji sprzętu, a dodatkowo brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Problemem jest także skomplikowany proces uzyskiwania licencji dla pilotów spoza Unii Europejskiej. Kandydaci muszą zdać ponad tuzin egzaminów, podczas gdy w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Australia wymagania są znacznie mniej rygorystyczne.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie Komisja Europejska ma przedstawić nową strategię walki z pożarami, która ma wzmocnić działania prewencyjne oraz poprawić zdolność reagowania na kryzysy. Eksperci podkreślają jednak, że bez szybkich i zdecydowanych działań Europa może nie poradzić sobie z problemem, którego skala będzie w najbliższych latach tylko rosnąć.

Ptaki ucichły przez dym z pożarów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ptaki ucichły przez dym z pożarów

Nauka

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Temat: Ocieplenie klimatu

Udostępnij:
Tagi:
pożarEuropaZmiany klimatuzmiana klimatuglobalne ociepleniePożary
Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom