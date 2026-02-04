Logo TVN24
Świat

Grenlandia. Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata

Grenlandia
Grenlandia zanotowała prawdopodobnie najcieplejszy styczeń w historii
Źródło: Reuters
Ze wstępnych danych wynika, że Grenlandia zanotowała najcieplejszy styczeń w historii. Średnia temperatura dobowa wyniosła tam powyżej zera. Według szacunków duńskich meteorologów wyspa ociepla się cztery razy szybciej niż większość świata.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
W ostatnich tygodniach Grenlandia znalazła się w centrum polityki międzynarodowej. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jej przejęcie przez USA jest niezbędne dla światowego bezpieczeństwa. Jak się okazuje, sytuacja na największej wyspie świata jest gorąca nie tylko pod względem geopolitycznym.

Czytaj więcej: Premier Grenlandii ostrzega. "Nadal poszukują sposobów"

Grenlandia ociepla się bardzo szybko

Według wstępnych danych zaprezentowanych przez Duński Instytut Meteorologii (DMI), miniony styczeń był najcieplejszym w historii Grenlandii. Średnia temperatura w stolicy regionu - Nuuk - wyniosła 0,2 stopnia Celsjusza. Dla porównania - średnia wieloletnia to -7,7 st. C.

- Zmiany klimatu są już dobrze widoczne na Grenlandii - powiedział Jacob Hoyer, dyrektor Narodowego Centrum Badań Klimatycznych DMI. - Nasze dane pokazują, że ocieplenie postępuje tam cztery razy szybciej niż średni wzrost temperatury w skali globalnej.

Wyższa temperatura nie pozostanie bez wpływu na główną gałąź przemysłu na Grenlandii - rybołówstwo. Według danych portalu "Statistics Greenland" przytoczonych przez agencję Reuters, sektor ten zapewnia 15 procent wszystkich miejsc pracy na wyspie, a połowy stanowiły 23 proc. grenlandzkiego PKB. Ocieplające się wody i zanikający lód mogą zmienić ekosystem, a co za tym idzie, także zasobność morza.

Donald Trump i trzecia część królestwa. Obalamy mity

Górnictwo zamiast połowu?

Grenlandia jest cenna nie tylko ze względu na położenie. Na wyspie znajdują się strategiczne zasoby mineralne. Duńskie badania prowadzone w 2023 roku wykazały, że 25 z 34 minerałów uznanych przez Komisję Europejską za "surowce krytyczne" znajduje się właśnie tam.

Jak wyjaśnił Hoyer, dotkliwy mróz oraz obecność pokrywy lodowej sprawiały, że dotychczas wydobycie minerałów na Grenlandii było kosztownym przedsięwzięciem. Dodał, że w ocieplającym się świecie może stać się o wiele bardziej opłacalne.

Próbował wywiesić flagę USA w Nuuk. Na "żart" zareagowały władze Grenlandii
Opracowała Agnieszka Stradecka/map

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Grenlandiazmiana klimatuZmiany klimatuglobalne ocieplenie
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom