Świat Nadeszło El Nino. Co to dla nas oznacza Anna Bruszewska |

El Nino - jakie są konsekwencje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W czwartek amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) poinformowało, że rozwinęła się anomalia pogodowa El Nino. Zdaniem ekspertów, będzie ona przybierać na sile na półkuli północnej do końca tego roku.

- El Nino prawdopodobnie będzie miało negatywny wpływ na plony w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach, gdzie zjawisko to zazwyczaj wiąże się z opadami deszczu poniżej normy - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters meteorolog Kyle Tapley, który pracuje dla fińskiej firmy Vaisala, światowego lidera w dziedzinie precyzyjnych instrumentów pomiarowych oraz analizy klimatu. Dodał, że El Nino zazwyczaj prowadzi do mniej aktywnego sezonu huraganowego w Stanach Zjednoczonych. - Należy jednak pamiętać, że silny huragan jest nadal możliwy, nawet w mniej aktywnym sezonie - podkreślił Tapley.

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El Nino. Co to za zjawisko?

El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Pacyfiku. Pojawia się, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się też z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej.

Zmiana temperatury powierzchni oceanu ma wpływ na wzorce pogodowe. El Nino zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Australii, zwiększając ryzyko susz i pożarów. Przynosi natomiast ulewy i powodzie Ameryce Północnej i Środkowej. W Europie zjawisko to objawia się łagodniejszymi zimami.

Odchylenie temperatury wód powierzchniowych Oceanu Spokojnego od normy z lat 1991-2020 Źródło zdjęcia: Climate Prediction Center, National Weather Service

Zdaniem ekspertów ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), tegoroczna anomalia może okazać się wyjątkowo silna - być może nawet rekordowo. Jeśli tak się stanie to rok 2026 może być najgorętszym w historii pomiarów.

Anomalia pogodowa El Nino Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński/PAP/Reuters