Nadeszło El Nino. Co to dla nas oznacza
W czwartek amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) poinformowało, że rozwinęła się anomalia pogodowa El Nino. Zdaniem ekspertów, będzie ona przybierać na sile na półkuli północnej do końca tego roku.
- El Nino prawdopodobnie będzie miało negatywny wpływ na plony w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach, gdzie zjawisko to zazwyczaj wiąże się z opadami deszczu poniżej normy - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters meteorolog Kyle Tapley, który pracuje dla fińskiej firmy Vaisala, światowego lidera w dziedzinie precyzyjnych instrumentów pomiarowych oraz analizy klimatu. Dodał, że El Nino zazwyczaj prowadzi do mniej aktywnego sezonu huraganowego w Stanach Zjednoczonych. - Należy jednak pamiętać, że silny huragan jest nadal możliwy, nawet w mniej aktywnym sezonie - podkreślił Tapley.
El Nino. Co to za zjawisko?
El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Pacyfiku. Pojawia się, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się też z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej.
Zmiana temperatury powierzchni oceanu ma wpływ na wzorce pogodowe. El Nino zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Australii, zwiększając ryzyko susz i pożarów. Przynosi natomiast ulewy i powodzie Ameryce Północnej i Środkowej. W Europie zjawisko to objawia się łagodniejszymi zimami.
Zdaniem ekspertów ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), tegoroczna anomalia może okazać się wyjątkowo silna - być może nawet rekordowo. Jeśli tak się stanie to rok 2026 może być najgorętszym w historii pomiarów.