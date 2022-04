Zimowo zrobiło się też w Hiszpanii. Ma porywiście wiać

Zimowa pogoda dotarła na przełomie marca i kwietnia także do Hiszpanii. Tamtejsza służba meteorologiczna wydała alarmy przed porywistym wiatrem i śniegiem. Miejscami może dosypać go 20 centymetrów.

Śnieg na przełomie marca i kwietnia pojawił się nie tylko w Polsce czy Francji. Także do Hiszpanii spłynęła masa arktycznego powietrza. Zimno było odczuwalne w niektórych regionach kraju, zwłaszcza na północy i wschodzie Półwyspu Iberyjskiego. Zrobiło się biało.

Alarmy przed opadami śniegu

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia przed opadami śniegu dla: Aragonii, Asturii, Kantabrii, Kastylii i Leonu, Katalonii, Nawarry, Kraju Basków i La Rioja. W niektórych miejscach to alarmy drugiego stopnia, oznaczone kolorem pomarańczowym. W Pirenejach Aragońskich i Katalońskich oraz w Górach Kantabryjskich spodziewane jest do 20 centymetrów śniegu, natomiast na pozostałych obszarach położonych na wysokości 300-600 metrów spadnie od 5 do 10 cm.