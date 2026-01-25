Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak zimy w Nowym Jorku. "Wszystko jest zasypane"

Na Times Square nieprzerwanie pada śnieg
Na Times Square nieprzerwanie pada śnieg
Źródło: Reuters
W Nowym Jorku od niedzielnego poranka intensywnie pada śnieg. Błyskawicznie zabielił się między innymi słynny Times Square. Lokalne władze apelują, by pozostać w domach.

Zima uderzyła z pełną mocą w miasto Nowy Jork. W niedzielę rano mieszkańcy metropolii obudzili się w zupełnie innej scenerii - wiele słynnych punktów, w tym Times Square, przykryła warstwa śniegu.

- Wszystko jest zasypane, śnieży. W ogóle prawie nic nie widać, a drogi są całe przykryte śniegiem. Temperatura odczuwalna wynosi jakieś -20 stopni Celsjusza. Tak ma być cały dzień - powiedział portalowi tvnmeteo.pl Dawid, Polak mieszkający w Nowym Jorku.

Zaśnieżona ulica Nowego Jorku
Zaśnieżona ulica Nowego Jorku
Źródło: Archiwum prywatne

Nowojorskie szkoły publiczne pozostaną zamknięte

Prognozuje się, że w rejonie Nowego Jorku spadnie do 30 centymetrów śniegu. Pokrywa przyrasta tam w tempie około 5 centymetrów na godzinę, znacząco ograniczając widzialność. Lokalne władze apelują, by pozostać w domach i unikać wszelkich zbędnych podróży.

Stan wyjątkowy ogłoszono w Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut. Ruch uliczny jest znacznie utrudniony, a część połączeń kolejowych i autobusowych w New Jersey została zawieszona. Nowojorskie szkoły publiczne pozostaną w poniedziałek zamknięte, a zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Zamieć rozpoczęła się w niedzielny poranek i ma potrwać do wczesnego poniedziałku. Po ustaniu opadów region zmagać się będzie z groźnymi mrozami, które utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Służby ostrzegają, że nawet po przejściu burzy śnieg i lód pozostaną niebezpieczne dla pieszych i kierowców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Załamanie pogody rozciąga się na tysiące kilometrów

Załamanie pogody rozciąga się na tysiące kilometrów

Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"

Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"

Autorka/Autor: jzb/ast

Źródło: Reuters, NBC New York, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAŚniegpogodaNowy Jork
Czytaj także:
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
Polska
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
Prognoza
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
Prognoza
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
Nauka
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
Polska
Utrudnienia w USA przez burzę śnieżną
Załamanie pogody rozciąga się na tysiące kilometrów
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
Prognoza
Osuwisko
Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono działania
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
Prognoza
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
Prognoza
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
Świat
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Polska
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Polska
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
Świat
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
Świat
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom