Atak zimy w Nowym Jorku. "Wszystko jest zasypane"

Na Times Square nieprzerwanie pada śnieg

Zima uderzyła z pełną mocą w miasto Nowy Jork. W niedzielę rano mieszkańcy metropolii obudzili się w zupełnie innej scenerii - wiele słynnych punktów, w tym Times Square, przykryła warstwa śniegu.

- Wszystko jest zasypane, śnieży. W ogóle prawie nic nie widać, a drogi są całe przykryte śniegiem. Temperatura odczuwalna wynosi jakieś -20 stopni Celsjusza. Tak ma być cały dzień - powiedział portalowi tvnmeteo.pl Dawid, Polak mieszkający w Nowym Jorku.

Zaśnieżona ulica Nowego Jorku Źródło: Archiwum prywatne

Nowojorskie szkoły publiczne pozostaną zamknięte

Prognozuje się, że w rejonie Nowego Jorku spadnie do 30 centymetrów śniegu. Pokrywa przyrasta tam w tempie około 5 centymetrów na godzinę, znacząco ograniczając widzialność. Lokalne władze apelują, by pozostać w domach i unikać wszelkich zbędnych podróży.

Stan wyjątkowy ogłoszono w Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut. Ruch uliczny jest znacznie utrudniony, a część połączeń kolejowych i autobusowych w New Jersey została zawieszona. Nowojorskie szkoły publiczne pozostaną w poniedziałek zamknięte, a zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Zamieć rozpoczęła się w niedzielny poranek i ma potrwać do wczesnego poniedziałku. Po ustaniu opadów region zmagać się będzie z groźnymi mrozami, które utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Służby ostrzegają, że nawet po przejściu burzy śnieg i lód pozostaną niebezpieczne dla pieszych i kierowców.