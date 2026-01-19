Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty

Śnieg na Florydzie Źródło: FDOT District 3/X

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę nietypowo zimowa aura zawitała na Florydę. Śnieg pojawił się na północnym zachodzie stanu. Najgrubszą pokrywę śnieżną, około 3,3 centymetra, zanotowano w miejscowości Marianna. Ostrzeżenia pogodowe objęły także Półwysep Florydzki, gdzie odczuwalna temperatura nocą mogła spaść do około -2 stopni Celsjusza.

- Kiedy temperatura spada poniżej około 7 stopni, legwany zamieszkujące Florydę mogą "zamarzać". Nie są martwe, tylko chwilowo otępiałe od zimna - przekazali meteorolodzy z Narodowej Służby Pogodowej. - Dobra wiadomość jest taka, że gdy tylko wyjdzie słońce i temperatura się podniesie, wrócą do normalności.

The Sunshine State is known for beautiful, warm, tropical weather. But did you know, every now and again, it can get cold enough in winter across southern Florida for a strange phenomenon to occur?



When temperatures drop below around 45 degrees Florida’s resident iguanas can… pic.twitter.com/8Rmfz0J1T1 — National Weather Service (@NWS) January 18, 2026 Rozwiń

Niedzielne opady śniegu okazały się skąpe w porównaniu z tymi, do których doszło prawie rok temu. W połowie stycznia 2025 r. część stanu Floryda doświadczyła rekordowych opadów śniegu - w Pensacoli dosypało go od 15 do 20 cm.

Odwołane loty w Nowym Jorku

Dalej na północ opady śniegu okazały się znacznie bardziej uciążliwe. W Nowym Jorku prognozowano do 10 cm śniegu w mieście, a w zachodniej części stanu do 30 cm, lokalnie nawet więcej. Gubernator Kathy Hochul ostrzegała, że trudne warunki mogą powodować przerwy w dostawach prądu.

- Najbezpieczniejszym wyborem jest ograniczenie podróży, posiadanie zapasów, sprawdzanie czy pomoc nie jest potrzebna sąsiadom oraz śledzenie zmieniających się warunków pogodowych - podkreśliła.

Według NBC News, w niedzielę w całym kraju odnotowano ponad 4100 opóźnionych i 442 odwołanych lotów, zwłaszcza w rejonie Nowego Jorku, gdzie lotniska JFK, LaGuardia i Newark miały największy udział w zakłóceniach. Ostrzeżenia meteorologiczne wysłano do ponad 55 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

🛰️❄️ GOES satellite imagery is giving us a clear view of the post-frontal lake effect snow bands forming off the Great Lakes today. Persistent WNW winds will support heavy lake effect snow through much of this week.https://t.co/MIftCl57Wy pic.twitter.com/uL1IGIcb53 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 18, 2026 Rozwiń