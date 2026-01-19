Logo TVN24
Świat

Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty

Śnieg na Florydzie
Śnieg na Florydzie
Źródło: FDOT District 3/X
Śnieg spadł na Florydzie - drugi rok z rzędu. W weekend było tam wystarczająco zimno, by "zamrozić" zamieszkujące stan legwany. W północnej części wybrzeża zimowa aura okazała się znacznie bardziej uciążliwa.

W niedzielę nietypowo zimowa aura zawitała na Florydę. Śnieg pojawił się na północnym zachodzie stanu. Najgrubszą pokrywę śnieżną, około 3,3 centymetra, zanotowano w miejscowości Marianna. Ostrzeżenia pogodowe objęły także Półwysep Florydzki, gdzie odczuwalna temperatura nocą mogła spaść do około -2 stopni Celsjusza.

- Kiedy temperatura spada poniżej około 7 stopni, legwany zamieszkujące Florydę mogą "zamarzać". Nie są martwe, tylko chwilowo otępiałe od zimna - przekazali meteorolodzy z Narodowej Służby Pogodowej. - Dobra wiadomość jest taka, że gdy tylko wyjdzie słońce i temperatura się podniesie, wrócą do normalności.

Niedzielne opady śniegu okazały się skąpe w porównaniu z tymi, do których doszło prawie rok temu. W połowie stycznia 2025 r. część stanu Floryda doświadczyła rekordowych opadów śniegu - w Pensacoli dosypało go od 15 do 20 cm.

Odwołane loty w Nowym Jorku

Dalej na północ opady śniegu okazały się znacznie bardziej uciążliwe. W Nowym Jorku prognozowano do 10 cm śniegu w mieście, a w zachodniej części stanu do 30 cm, lokalnie nawet więcej. Gubernator Kathy Hochul ostrzegała, że trudne warunki mogą powodować przerwy w dostawach prądu.

- Najbezpieczniejszym wyborem jest ograniczenie podróży, posiadanie zapasów, sprawdzanie czy pomoc nie jest potrzebna sąsiadom oraz śledzenie zmieniających się warunków pogodowych - podkreśliła.

Według NBC News, w niedzielę w całym kraju odnotowano ponad 4100 opóźnionych i 442 odwołanych lotów, zwłaszcza w rejonie Nowego Jorku, gdzie lotniska JFK, LaGuardia i Newark miały największy udział w zakłóceniach. Ostrzeżenia meteorologiczne wysłano do ponad 55 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, Tallahassee Democrat

Źródło zdjęcia głównego: FDOT District 3/X

TAGI:
USAFlorydaNowy JorkZima
