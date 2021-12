Zima w Rosji. Rekordowe opady śniegu w Moskwie. 20 procent miesięcznej normy w jeden dzień

Obfite opady śniegu w Moskwie nie są niespotykanym zjawiskiem, ale takie, do jakich doszło we wtorek, zaskoczyły nawet rosyjskich meteorologów. Według wstępnych wyliczeń, 7 grudnia 2021 roku był najbardziej śnieżnym od 72 lat - poinformował Jewgienij Tiszkowec z ośrodka meteorologicznego Fobos.

We wtorek na ulice Moskwy wyjechało 10 tysięcy maszyn do odśnieżania. Przy usuwaniu zasp pracowało ponad 70 tysięcy osób. Dyrektor Rosyjskiego Centrum Hydrometeorologicznego Roman Vilfand przekazał agencji TASS, że pokrywa śnieżna we wtorek w stolicy Rosji osiągnęła 21 centymetrów, przy czym przez cały czas padało.