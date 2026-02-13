Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku

Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Źródło: TVN24
Pokrywa lodowa Bałtyku się powiększa. Jak wynika z danych Fińskiego Instytutu Meteorologii, dotychczas zamarzło około 150 tysięcy kilometrów kwadratowych morza. Lód najsilniej skuł wody na północy akwenu, ale nawet w Finlandii służby przestrzegają przed wchodzeniem na lód.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Jak podał Fiński Instytut Meteorologii (FMI), za sprawą utrzymujących się niskich temperatur, pokrywa lodowa objęła już około 150 tysięcy kilometrów kwadratowych Bałtyku. Całkowita powierzchnia morza, wliczając Cieśniny Duńskie i cieśninę Kattegat, wynosi około 420 tys. km2. Oznacza to, że zamarzła ponad jedna trzecia akwenu.

Meteorolodzy wyjaśnili, że od ponad dekady na początku lutego na Morzu Bałtyckim nie było tak dużej pokrywy lodowej. Zatoka Fińska jest obecnie niemal całkowicie skuta lodem o grubości od 10 do 40 centymetrów. Lód na Zatoce Fińskiej jest średnio dwa razy grubszy niż w ostatnich latach.

Zlodzenie Bałtyku w tym roku (czarna linia) kontra wartości średnie (zielona), minimalne i maksymalne (jasnoniebieskie pole)
Zlodzenie Bałtyku w tym roku (czarna linia) kontra wartości średnie (zielona), minimalne i maksymalne (jasnoniebieskie pole)
Źródło: FMI

Apel o ostrożność

Fińska straż przybrzeżna ostrzegła jednocześnie mieszkańców i turystów przed poruszaniem się po zamarzniętym morzu. Spacerom czy dłuższym wędrówkom sprzyjają długie okresy mroźnej i słonecznej pogody, ale wypady takie są niebezpieczne szczególnie w pobliżu szlaków żeglugowych, w tym w regionie Helsinek - podkreślono w komunikacie.

Ostatnio tak surowa zima miała miejsce w sezonie 2010-2011, kiedy to pokrywa lodowa rozciągała się od północnego Bałtyku do szwedzkich wysp Olandii oraz Gotlandii i dalej na południe w stronę polskiego wybrzeża. Wówczas to zlodzenie zaczęło formować się wcześniej, już w listopadzie i w szczytowym okresie objęło ponad 300 tys. km2 morza. Na samej Zatoce Fińskiej lód stopniał dopiero w maju.

Służby meteorologiczne spodziewają się, że zlodzenie Bałtyku może w drugiej połowie lutego jeszcze się powiększyć, ze względu na wciąż utrzymujące się niskie temperatury oraz prognozy okresowo występujących siarczystych mrozów.

Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało

Polska

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, FMI

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Finlandia
Czytaj także:
Śnieg
Ostrzeżenia IMGW. Dzień pod znakiem groźnych opadów
Prognoza
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
Polska
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom