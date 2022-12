Zima na dobre zadomowiła się w Europie. Problemy komunikacyjne we Francji, Norwegii i Czechach

Nie tylko w Polsce zrobiło się biało. Wszystko wskazuje na to, że zima na dobre rozgościła się w Europie. Przez ostatnie dni intensywnie popadało między innymi we Francji, Czechach czy Norwegii.

Czechy także znalazły się pod wpływem rozległego niżu Brygida, który namieszał w weekend w pogodzie. Stolica kraju - Praga - została zasypana śniegiem, a na wielu drogach dojazdowych pojawiły się spore komplikacje. Z powodu śniegu jeszcze we wtorek wszystkie wjazdy do stolicy były zakorkowane, niektóre pojazdy nie ruszyły się z miejsca nawet przez godzinę.

Czeskie służby drogowe robiły wszystko co możliwe, by opanować sytuację. W użyciu były wszystkie piaskarki. Drogi odśnieżały też 73 plugi i 50 mniejszych pojazdów.

Mieszkańcy Pragi co roku otrzymują komunikaty, że miasto jest przygotowane na nadejście sezonu zimowego. Niestety, także co roku zima wydaje się zaskoczeniem, przez co dochodzi do podobnych utrudnień.