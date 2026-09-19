Zimą na Baleary, latem do Szkocji. Urlopy przyszłości mogą być zupełnie inne

Jest lato, jest ciepło. Na półkuli północnej okres od czerwca do sierpnia wiąże się z największą dostawą promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi, a co za tym idzie - z wyższymi wartościami na termometrach. Oczywiście pogoda jest z natury zmienna, więc w zależności od ułożenia ośrodków barycznych lato może być przyjemnie ciepłe, chłodne i deszczowe, zmienne lub upalne, burzowe. W Polsce tegoroczne okazało się natomiast rekordowe.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak rekordowe fale upałów wpływają na turystykę w Europie.
Które regiony mogą stać się nowymi urlopowymi hitami w przyszłości.
Jakie zmiany prognozują naukowcy w preferencjach turystycznych Europejczyków.
Dlaczego południowe kurorty mogą tracić na atrakcyjności latem.
Jak sezonowość i infrastruktura wpływają na przyszłość europejskiej turystyki.