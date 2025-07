Ziemia zatrzęsła się w Rosji, w Stanach wydano alarm przed tsunami

Do serii trzęsień ziemi doszło w pobliżu rosyjskiej Kamczatki. Najsilniejsze wstrząsy miały magnitudę 7,4 i 6,6. W regionie od Kamczatki po Hawaje obowiązywało ostrzeżenie przed tsunami.

Jak podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych, do serii trzęsień ziemi doszło w niedzielę rano czasu lokalnego. Najsłabsze wstrząsy miały magnitudę 4,6, a te najsilniejsze - 6,6 oraz 7,4. Epicentra obu wstrząsów znajdowały się w odległości od 130 do 144 kilometrów od stolicy Kraju Kamczackiego - Pietropawłowska Kamczackiego. Hipocentrum zjawiska znajdowało się na głębokości ok. 10 km.