Ziemia się gotuje. Kolejny dzień, kolejny rekord

Średnia globalna temperatura powietrza na świecie w poniedziałek 22.07 wzrosła do 17,15 stopnia Celsjusza. Wartość ta była o 0,06 stopnia wyższa od niedzielnego rekordu wynoszącego 17,09 st. C - wynika z danych europejskiej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S), o których poinformowano w środę. Agencja ta śledzi globalne zjawiska pogodowe od 1940 roku. Poprzedni rekord, wynoszący 17,08 st. C, padł 6 lipca 2023 roku. Wówczas był on bity przez cztery dni z rzędu, od 3 do 6 lipca.