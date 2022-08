Zginęło co najmniej pięć osób, w tym dwie dziewczynki. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami

Burze nawiedziły w czwartek Austrię. Silne porywy wiatru wyrywały drzewa z korzeniami. Te, spadając, zabiły dwie dziewczynki w wieku czterech i ośmiu lat. Na skutek gwałtownej aury zginęło łącznie co najmniej pięć osób.

Co najmniej pięć osób zginęło w Austrii z powodu burz, które w czwartek dotarły do tego kraju znad północnego wybrzeża Morza Śródziemnego. Wśród ofiar śmiertelnych są dwie dziewczynki w wieku czterech i ośmiu lat. - Znajdowały się one w pobliżu miasta Sankt Andrä, w kraju związkowym Karyntia leżącym przy granicy ze Słowenią. Tam kilka drzew zostało wyrwanych z korzeniami przez silne podmuchy wiatru - poinformowała rzeczniczka Austriackiego Czerwonego Krzyża Melanie Reiter.