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Zginął 46-letni żołnierz. Załamanie pogody we Włoszech ma poważne konsekwencje

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Straż pożarna interweniowała przy zalaniach, Włochy
Załamanie pogody we Włoszech. Nagranie z Sardynii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Włochy od kilku dni zmagają się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które nie tylko utrudniają życie mieszkańcom, lecz także stanowią poważne zagrożenie. Intensywne opady deszczu, burze oraz silny wiatr spowodowały liczne szkody. Życie stracił 46-letni żołnierz.

W czwartek w wielu miejscach Włoch trwają działania, które mają na celu naprawę szkód wywołanych załamaniem pogody, które od kilku dni nęka Półwysep Apeniński. Miejscami miało ono poważne konsekwencje.

W nocy ze środy na czwartek w Monopoli w Apulii gwałtowna burza doprowadziła do podtopień. Z jednego z zalanych domów trzeba było ewakuować francuskich turystów. Aby udzielić im pomocy, ratownicy posłużyli się pontonem. W okolicy zeszło też osuwisko, które zablokowało przejazd pociągu jadącego z Fasano.

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Na samochód żołnierza zawaliło się drzewo

Do śmiertelnego wypadku doszło w środowy poranek w miejscowości Jesolo w Wenecji Euganejskiej 46-letni żołnierz Matteo Ambu jechał do pracy, gdy na jego samochód spadła część platanu, który najprawdopodobniej złamał się wskutek silnego wiatru. Dokładne okoliczności wypadku są wyjaśniane.

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Samochód zalany do połowy

W środę Reggio di Calabria zostało zalane w wielu miejscach między innymi dlatego, że woda wybijała ze studzienek. Nadmorska promenada została zamknięta, ponieważ trudne warunki pogodowe uniemożliwiały bezpieczne poruszanie się po niej.

Intensywne opady deszczu dotknęły również Friuli-Wenecję Julijską, gdzie w Prealpach Karnickich spadło aż 300 litrów na metr kwadratowy deszczu, co doprowadziło do lokalnych powodzi. Jedna z akcji ratunkowych miała miejsce w Rauscedo, gdzie strażacy zostali wezwani do pomocy trzem osobom, które nieomal utknęły w samochodzie po wezbraniu rzeki Meduna. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, samochód był już w połowie zanurzony, a poszkodowani schronili się na wysepce, która utworzyła się na środku rzeki, gdzie czekali na pomoc. Uratowano ich za pomocą tratwy, a następnie śmigłowca.

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Dalsze prognozy dla Włoch

Piątek da mieszkańcom Włoch nieco wytchnienia od trudnej pogody. Sobota na moment znowu przyniesie niestabilną pogodę i niewielki spadek temperatury głównie w rejonach wschodnich i lokalnie południowych Włoch. W niedzielę z kolei znowu będzie spokojnie i słonecznie. Lokalnie słupki rtęci wskażą nawet 20 stopni Celsjusza.

Źródło: Ansa, MeteoWeb, PadovaOggi
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Tagi:
Włochypogodaulewy
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