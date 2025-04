Zbadali wpływ Księżyca na ugryzienia przez rekiny

Światło księżycowe może mieć wpływ na ryzyko zaatakowania pływaków przez rekina - do takiego wniosku doszedł doktor Steven Minaglia. Naukowiec przyjrzał się incydentom z udziałem rekina foremkowego, który zamieszkuje głębiny oceanów.

Nieco ponad rok temu Minaglia sprawdził, że na świecie udokumentowano siedem ataków Isistius brasiliensis na człowieka. Obecnie liczba ta wzrosła do dziewięciu. Większość incydentów miała miejsce na Hawajach i w przynajmniej pięciu z nich brali udział pływacy. Analiza tych przypadków doprowadziła naukowca do wniosków, które następnie opisał w pracy naukowej na łamach czasopisma "PLOS One".