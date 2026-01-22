Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zbadali, jak wojna wpływa na psy. Niektóre typowe cechy zanikają

Wojna wpływa na ukraińskie psy
Wojna w Ukrainie - zdjęcia rosyjskiego resortu obrony
Źródło: Reuters
Naukowcy sprawdzili, jaki wpływ na żyjące w Ukrainie psy ma tocząca się tam wojna. - Wyniki badań są uderzające - skomentowała dla PAP jedna z autorek badania, dr Małgorzata Pilot. Przeżywają głównie nieduże, zdrowe psy o cechach "typu dzikiego", nie spotkano w okolicach działań wojennych osobników o płaskich pyskach czy krótkich nogach. Badanie wskazuje, że cechy typowe dla "ras ozdobnych" w warunkach wojennych zaczynają zanikać.

Badanie opisane w czasopiśmie "Evolutionary Applications" pokazuje, jak duży wpływ na populację psów ma wojna. Naukowcy dzięki danym gromadzonym przez ukraińskich żołnierzy i wolontariuszy sprawdzili, jak zmieniła się populacja dziko żyjących psów na obszarach frontowych. 

- Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że wojna dotyka nie tylko ludzi, ale również inne gatunki, przede wszystkim przyspieszając i ukierunkowując dobór naturalny - skomentowała dla PAP prof. Marija Marciw z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, główna autorka badania.

Pies w regionie działań wojennych
Pies w regionie działań wojennych
Źródło: Shutterstock

- Chcieliśmy sprawdzić, czy psy na linii frontu różnią się od tych w bezpieczniejszych częściach kraju. Wyniki są uderzające. Zaobserwowaliśmy drastyczny spadek różnorodności cech morfologicznych - wyjaśnia w rozmowie z PAP dr Małgorzata Pilot z Uniwersytetu Gdańskiego.

Większość zarejestrowanych psów to osobniki średnie i małe. Naukowcy przypuszczają, że ma to związek z gęstym zaminowaniem terenu - mniejsze zwierzęta rzadziej aktywują zapalniki min, projektowane z myślą o ludziach czy pojazdach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Robot-zwiadowca" na linii frontu. Wrogiem są Rosjanie

"Robot-zwiadowca" na linii frontu. Wrogiem są Rosjanie

TVN24
Będą szukać min i niewybuchów. Zostały wyszkolone w Belgii, jadą pomóc Ukrainie

Będą szukać min i niewybuchów. Zostały wyszkolone w Belgii, jadą pomóc Ukrainie

TVN24

Niektóre typowe cechy zanikają

- Na froncie nie spotkaliśmy psów z płaskimi pyskami, co prawdopodobnie wynika z ich mniejszej wydolności oddechowej. Zabrakło też psów o krótkich łapach, które nie są w stanie sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Większość osobników frontowych miała prostą sierść średniej długości. Zniknęły cechy typowe dla ras ozdobnych, a populacja upodobniła się do dzikich psowatych - podsumowała dr Pilot. A prof. Marciw dodała, że w skrajnych warunkach najlepiej radzą sobie psy w tzw. typie dzikim, które są genetycznie lepiej przystosowane do surowości otoczenia. Badaczka zauważyła również, że średnia długość życia zwierząt na froncie uległa skróceniu, osobniki stare lub chore niemal tam nie występują.

Dr Małgorzata Pilot zwróciła uwagę, że choć czas trwania wojny, w porównaniu do skali zachodzenia ewolucji, jest krótki, to jednak wymusza ona "brutalną formę selekcji". - To nie jest stopniowy proces, gdzie lepiej dostosowane osobniki mają po prostu nieco więcej potomstwa. Tutaj słabsze jednostki giną natychmiast. Dowodem jest fakt, że na linii frontu spotykaliśmy niemal wyłącznie zwierzęta zdrowe, oprócz tego, że wiele z nich ma oznaki niedożywienia - skomentowała.

Zespołowi udało się zbadać głównie te psy, które liczą na pomoc człowieka. Jednak nagrania z dronów wojskowych dowodzą istnienia grup psów całkowicie samodzielnych, żyjących w stadach i polujących lub żywiących się padliną.

Pies pomaga ukraińskim saperom w rozminowaniu terenu
Pies pomaga ukraińskim saperom w rozminowaniu terenu
Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy/Facebook

Naukowcy przeanalizowali również dietę psów podchodzących do ludzi, badając stabilne izotopy w ich sierści. Okazało się, że zwierzęta w całej Ukrainie spożywają obecnie bardzo dużo pokarmu roślinnego. - To efekt kryzysu. Ludzie wyrzucają mniej mięsa i rzadziej karmią nim psy, zastępując innymi produktami: kaszą, chlebem czy ziemniakami - mówi dr Pilot.

Dotychczas wpływ wojen na ekosystemy badano zazwyczaj post factum lub w warunkach poligonowych. Tym razem nauka dokumentuje zmiany na żywo. Prof. Marciw podkreśla, że psy - jako gatunek towarzyszący człowiekowi - są wskaźnikiem skali degradacji środowiska. - Zebrane dane pomogą w dokumentowaniu drastycznych zmian środowiskowych spowodowanych przez wojnę, a w przyszłości w przywracaniu unikalnych siedlisk przyrodniczych, które zostały zniszczone przez rosyjskich okupantów - podsumowała prof. Marciw.

Jak prowadzono badania

Badania prowadzono między marcem 2023 a styczniem 2024 roku. Dane udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu ochotników - żołnierzy stacjonujących na linii frontu. Inicjatorem akcji był dr Ihor Dykyi z Uniwersytetu we Lwowie, który po wybuchu wojny jako żołnierz przez ponad rok przebywał na linii frontu i to tam zorganizował wśród żołnierzy akcję zbierania danych.

W regionach oddalonych od frontu informacje o dziko żyjących psach zbierali również cywile, w tym osoby pracujące w schroniskach. Jeśli psy podchodziły do ludzi, wolontariusze odnotowywali ich rozmiary, wagę, stan zdrowia, fotografowali je i pobierali próbki sierści. W ramach projektu zebrano informacje o ponad 760 psach. Pozyskanie danych od psów nie wymagało specjalistycznej wiedzy ani sprzętu, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie badań z wykorzystaniem możliwości, jakie daje nauka obywatelska (citizen science) i bez narażania ludzi ani zwierząt na dodatkowe niebezpieczeństwo. Badanie zostało opublikowane 5 grudnia 2025 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainiePsyzwierzęta
Czytaj także:
Budynek został pokryty soplami
Budynek pokryty soplami. Winna awaria
TVN24
Opady marznące, gołoledź
Szklanka i mróz. Wydano alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
To nasz nowy biegun zimna?
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
Świat
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
Smog
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
Pogoda
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
Świat
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi - pływał po jeziorze
Świat
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
Prognoza
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
Świat
Fale zalewają restaurację w Katanii
Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
Świat
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
Prognoza
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
Świat
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
Świat
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
Świat
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Ciekawostki
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom