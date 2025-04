Zbadali bezdomne kotki. W łożyskach miały coś, czego nie powinno tam być

Cząsteczki mikroplastiku znaleziono w płodach i łożyskach niektórych bezdomnych kotek, które zostały przywiezione do przychodni weterynaryjnej w ramach programu kontroli populacji w północnych Włoszech. Niewielkie badanie, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Parmie, obejmowało zaledwie osiem kotek we wczesnych stadiach ciąży. Szczegóły opisano na łamach czasopisma "PLOS One".