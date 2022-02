Podwodny taniec humbaka i delfina. "W skali od jednego do dziesięciu to było 12"

Niecodzienne zdjęcia z drona lecącego nad zatoką Waimea na Hawajach. Jeden z fotografów uchwycił wspólne pływanie wieloryba i delfina. Jak mówił autor nagrania, prawdopodobnie był to najpiękniejszy moment w jego życiu.

- W skali od jednego do dziesięciu to było 12. To magiczny moment, nigdy tego nie zapomnę - powiedział VanderVelde.