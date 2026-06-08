Świat Zanurkowali, by oczyścić wrak. Spotkali niespodziewanego gościa Krzysztof Posytek |

Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym Źródło wideo: DERK REMMERS/HEALTHYSEAS/GHOST DIVING/SDSS/REUTERS Źródło zdj. gł.: DERK REMMERS/HEALTHYSEAS/GHOST DIVING/SDSS/REUTERS

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Nurek Derk Remmers wraz z innymi ochotnikami wyruszyli na misję zorganizowaną przez fundację Healthy Seas. Ich celem było dotarcie do wraku leżącego w Morzu Śródziemnym, a dokładniej w rejonie Cieśniny Sycylijskiej. Chcieli oczyścić go z sieci rybackich, które stanowią zagrożenie dla morskich zwierząt. Gdy nurkowie zeszli na głębokość około 40 metrów, ujrzeli coś, czego się nie spodziewali.

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Pierwsze nagranie żarłacza białego w naturalnym środowisku w Morzu Śródziemnym

Był to dorosły żarłacz biały, znany też jako rekin ludojad, jeden z największych rekinów drapieżnych na Ziemi. Remmers natychmiast chwycił za kamerę i nagrał zwierzę. Nurkowie uważają, że to pierwsze nagranie dorosłego żarłacza białego w jego naturalnym środowisku w Morzu Śródziemnym. Wcześniej ten gatunek udało się zarejestrować tylko na powierzchni wody.

- Wszyscy byliśmy trochę zszokowani, ale i zdumieni. Ręce mi się trzęsły, to na pewno. To duże zwierzę i w ogóle się go nie spodziewaliśmy - opowiadał Remmers. Rekin okrążył grupę nurków, po czym stracił zainteresowanie nimi. - Przypłynął, potem odwrócił się, stanął z nami twarzą w twarz i zawrócił. Wyglądał na ciekawskiego, ale nie był agresywny. Zachowywał się spokojnie, jakby to on był tutaj szefem - dodał mężczyzna.

Wideo zostało zarejestrowane w ubiegłym tygodniu i opublikowano je w poniedziałek 8 czerwca.

Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym Źródło zdjęcia: DERK REMMERS/HEALTHYSEAS/GHOST DIVING/SDSS/REUTERS

"Takie obserwacje są niezwykle cenne"

Bliskie spotkanie z rekinem skomentował dr Carlo Cattano, biolog morski z Centrum Morskiego Sycylii w Stacji Zoologicznej Antona Dohrna.

"Większość naszej wiedzy na temat żarłaczy białych w Morzu Śródziemnym pochodzi z obserwacji martwych okazów z połowów. Takie obserwacje są niezwykle cenne dla pogłębienia naszej wiedzy na temat rozmieszczenia, zwyczajów i zachowań tego krytycznie zagrożonego gatunku" - przekazał naukowiec w komunikacie organizacji Healthy Seas.

Redagował dd