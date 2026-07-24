Świat Żarłacz biały u wybrzeży słynnego kurortu Agnieszka Stradecka |

Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym Źródło wideo: DERK REMMERS/HEALTHYSEAS/GHOST DIVING/SDSS/REUTERS Źródło zdj. gł.: ADD Images / Shutterstock

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Rekina o długości około czterech metrów zauważono w czwartek po południu u wybrzeży Nazare, popularnego wśród surferów kurortu w Portugalii. Zaobserwowali go właściciele prywatnej firmy organizującej przyrodnicze wycieczki statkiem. Zwierzę pływało w odległości około 3,7 kilometra od brzegu.

- Płynęliśmy u wybrzeży Sao Martinho do Porto w Nazare - opowiadał właściciel przedsiębiorstwa w rozmowie z portalem SIC Noticias. - Nagle delfiny zniknęły, co było zachowaniem odbiegającym od normy, a przy dziobie dostrzegłem płetwę dużego rekina - dodał.

Mężczyźnie udało się nagrać rekina. Biolodzy ocenili, że sfilmowane zwierzę to prawdopodobnie dorosły, czterometrowy osobnik żarłacza białego. Wyjaśnili, że identyfikację gatunku umożliwił kolor płetwy zwierzęcia oraz szybkość z jaką się ono poruszało. Ze względu na bliskość brzegu informacja o pojawieniu się zwierzęcia została przekazana władzom.

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Rzadki przypadek

Żarłacz biały (Carcharodon carcharias) niezwykle rzadko pojawia się u brzegów Portugalii. Gatunek ten statystycznie odpowiedzialny jest za najwięcej ataków na ludzi, jednak w większości przypadków zwierzęta te gryzą tylko by sprawdzić, z czym mają do czynienia.

Dotychczas widywano tam inne rekiny, głównie żarłacza błękitnego. W lipcu 2025 r. przy kurorcie Peniche zauważono żarłacza błękitnego i tymczasowo zamknięto jedną z miejscowych plaż. Ten sam gatunek rekina widziano też w pobliżu wybrzeża gmin Caldas da Rainha i Obidos. Żaden z okazów nie był dłuższy niż 2,5 m. Nie doszło też do ataku na człowieka.

Plaża Sao Martinho do Porto w portugalskim Nazare Źródło zdjęcia: ADD Images / Shutterstock

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