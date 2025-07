Żar zalewa Europę. Polskie placówki dyplomatyczne apelują do turystów

Najgorętszy dzień w historii Anglii

- Miniony czerwiec był najgorętszy w Anglii od początku pomiarów temperatury w tym kraju - poinformowała we wtorek rządowa agencja meteorologiczna Met Office. Średnia temperatura powietrza wyniosła tam 16,9 st. C.

W przypadku całej Wielkiej Brytanii to był drugi najcieplejszy czerwiec w historii ze średnią temperaturą powietrza osiągającą wartość 15,2 st. C. Cieplej było tylko w 2023 roku.

Czerwone alarmy we Włoszech

Pożary trawią Portugalię

Setki ofiar śmiertelnych w Hiszpanii

We wtorek hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała, że tegoroczny czerwiec w Hiszpanii był najgorętszy w historii pomiarów temperatur w tym kraju. W niedzielę odnotowano czerwcowy rekord temperatury - w gminie El Granado w Andaluzji termometry pokazały 46 st. C.

W środę w części Hiszpanii temperatury przekroczą 40 stopni C - AEMET wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla większości kraju. Według prognoz trwająca od soboty fala upałów utrzyma się do czwartku.

Ograniczenia w całej Francji dla turystów i mieszkańców

Francja jest kolejnym europejskim krajem, który mierzy się z rekordową falą upałów. We wtorek w 16 departamentach ogłoszono czerwony alert pogodowy, a temperatury sięgają 41 st. C. Zamknięto setki szkół i szczyt wieży Eiffla. W regionie stołecznym Ile-de-France wprowadzono ograniczenia w ruchu samochodowym, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Ograniczono także prędkość na autostradach - z 130 do 110 km/h - oraz na drogach ekspresowych - z 110 do 90 km/h. Wysokie temperatury skłoniły operatora francuskiej elektrowni atomowej Goltech do jej czasowego wyłączenia.