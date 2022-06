Żar w Barcelonie. Uruchomiono prawie 200 schronów przed upałem

W Barcelonie przed upałem można schronić się w muzeum lub szkole

Niezwykle gorąco jest jednak prawie w całej Hiszpanii. W odpowiedzi na ekstremalne upały władze Barcelony utworzyły w tym roku 197 miejsc służących za schrony z klimatyzacją. To między innymi Museu Frederic Marès, gdzie zmęczeni ludzie mogą wejść do jednego z pomieszczeń, aby się ochłodzić. Dostają również zimną wodę.

Władze miasta informują, że za obiekty, w których można zaznać ulgi, służą również biblioteki, ośrodki sportowe czy szkoły. Nie zmienia się jednak ich docelowe przeznaczenie. Będą one dostępne do 15 września. W takich miejscach zalecana temperatura to około 26 st. C, zwłaszcza dla osób szczególnie narażonych na upały, czyli dla małych dzieci i osób starszych.