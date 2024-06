Lwy zaatakowały wóz z pacjentami, zostały zastrzelone 

Zamknięte szkoły

Portal "Lusaka Times" wyjaśnił, że wielkie koty zabiły łącznie 16 krów. Do ostatniego incydentu doszło we wtorek - zwierzęta rzuciły się na ciągnięty przez woły wóz, wiozący chorego do głównego szpitala w Zambezi i zabiły zwierzęta pociągowe. Chociaż w atakach nie został ranny żaden człowiek, wywołało to panikę wśród mieszkańców, którzy obawiali się o bezpieczeństwo swoich rodzin oraz trzody.