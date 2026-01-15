Załoga ISS wraca na Ziemię. Kiedy wyląduje

Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kapsuła Crew Dragon, na pokładzie której znajdują się członkowie misji Crew 11 - Zena Cardman i Michael Fincke z NASA, Oleg Patonow z rosyjskiej agencji Roskosmos oraz Kimiya Yyui z japońskiej agencji kosmicznej JAXA - odłączyła się od stacji kosmicznej i rozpoczęła schodzenie z orbity około godziny 17:20 czasu EST (23:20 polskiego czasu). Planowo ma wylądować w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii o godzinie 9:41 polskiego czasu.

Pierwszy taki powrót w historii ISS

Powrót misji Crew 11 następuje kilka tygodni przed planowanym terminem z powodu stanu zdrowia jednego z członków załogi. NASA nie ujawniła więcej szczegółów na temat tego, który z astronautów jest chory, powołując się na ochronę danych medycznych - podała w środę późnym wieczorem agencja Reutera. To pierwszy przypadek ewakuacji astronauty z ISS w ciągu 25 lat funkcjonowania stacji.

- Powracająca czwórka, reprezentująca misję NASA SpaceX Crew-11, spędziła wtorek na pakowaniu ładunku, przeglądaniu procedur powrotu na Ziemię i przenoszeniu sprzętu z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szefowie misji dali zielone światło na powrót na Ziemię. Pogoda wygląda doskonale na wodowanie kapsuły Dragon z wykorzystaniem spadochronów u wybrzeży Kalifornii o godzinie 3:41 w czwartek (9:41 polskiego czasu - red.) - podała NASA.

Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię Źródło: Reuters

Kto pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Po ewakuacji na pokładzie stacji orbitalnej pozostaną tylko trzej członkowie załogi: Christopher Williams z NASA i dwóch rosyjskich kosmonautów. Po Michaelu Finckem dowództwo przejmie Rosjanin Siergiej Kud-Swierczkow.

Crew 12, dwunasta operacyjna misja SpaceX realizowana w ramach programu NASA Commercial Crew Program, ma się odbyć zgodnie z planem w połowie lutego. Na ISS poleci czwórka kosmonautów: Jessica Meir i Jack Hathaway z NASA, Sophie Adenot z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Andriej Fedajew z Roskosmosu.