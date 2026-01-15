Logo TVN24
Świat

Załoga ISS wraca na Ziemię. Kiedy wyląduje

Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Źródło: Reuters
Załoga Crew 11 wraca już z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na Ziemię i ma wylądować w czwartek rano. Powodem jest stan zdrowia jednego z członków załogi. To pierwsza decyzja o skróceniu misji z powodów medycznych w ponad 25-letniej historii ISS.

Kapsuła Crew Dragon, na pokładzie której znajdują się członkowie misji Crew 11 - Zena Cardman i Michael Fincke z NASA, Oleg Patonow z rosyjskiej agencji Roskosmos oraz Kimiya Yyui z japońskiej agencji kosmicznej JAXA - odłączyła się od stacji kosmicznej i rozpoczęła schodzenie z orbity około godziny 17:20 czasu EST (23:20 polskiego czasu). Planowo ma wylądować w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii o godzinie 9:41 polskiego czasu.

"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"

Pierwszy taki powrót w historii ISS

Powrót misji Crew 11 następuje kilka tygodni przed planowanym terminem z powodu stanu zdrowia jednego z członków załogi. NASA nie ujawniła więcej szczegółów na temat tego, który z astronautów jest chory, powołując się na ochronę danych medycznych - podała w środę późnym wieczorem agencja Reutera. To pierwszy przypadek ewakuacji astronauty z ISS w ciągu 25 lat funkcjonowania stacji.

- Powracająca czwórka, reprezentująca misję NASA SpaceX Crew-11, spędziła wtorek na pakowaniu ładunku, przeglądaniu procedur powrotu na Ziemię i przenoszeniu sprzętu z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szefowie misji dali zielone światło na powrót na Ziemię. Pogoda wygląda doskonale na wodowanie kapsuły Dragon z wykorzystaniem spadochronów u wybrzeży Kalifornii o godzinie 3:41 w czwartek (9:41 polskiego czasu - red.) - podała NASA.

Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Źródło: Reuters

Kto pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Po ewakuacji na pokładzie stacji orbitalnej pozostaną tylko trzej członkowie załogi: Christopher Williams z NASA i dwóch rosyjskich kosmonautów. Po Michaelu Finckem dowództwo przejmie Rosjanin Siergiej Kud-Swierczkow.

Crew 12, dwunasta operacyjna misja SpaceX realizowana w ramach programu NASA Commercial Crew Program, ma się odbyć zgodnie z planem w połowie lutego. Na ISS poleci czwórka kosmonautów: Jessica Meir i Jack Hathaway z NASA, Sophie Adenot z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Andriej Fedajew z Roskosmosu.

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom