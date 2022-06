Zalane centrum handlowe, ewakuowane tłumy. Gwałtowna burza w Rennes

W sześćdziesięciu pięciu departamentach Francji, rozciągających się od południowego zachodu do północnego wschodu kraju, wydano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed burzami. Synoptycy z Météo-France prognozują, że podczas wyładowań spadnie do 40-60 litrów wody na metr kwadratowy. Istnieje ryzyko pojawienia się opadów gradu. Ryzyko dużego gradobicia jest znaczne, szczególnie na południowym zachodzie, w rejonie Masywu Centralnego. Takie zjawiska mogą przyczynić się do powstania powodzi.