Trąby powietrzne na Sycylii. "To było niemal jak amerykańskie tornado"

Zniszczenia po przejściu trąb powietrznych na Sycylii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podały lokalne media, dwie trąby powietrzne pojawiły się u wybrzeży Marsali na Sycylii w piątek rano. Początkowo wirowały one nad powierzchnią morza, ale w pewnym momencie zeszły na ląd, przetaczając się przez kilka miejscowości. Włoska agencja informacyjna ANSA dodała, że zjawiska towarzyszyły gwałtownej burzy.

Wiatr ciskał samochodami i uszkadzał budynki

Jedna z trąb powietrznych raniła dwie osoby, spychając z drogi auto w miejscowości Petrosino. Kierowca i pasażer trafili do szpitala. Na ulicach Marsali żywioł przewracał auta, łamał słupy wysokiego napięcia i wyrywał ogrodzenia.

Niebezpieczna pogoda uszkadzała budynki, w tym jedną ze szkół w Marsali. Spowodowała częściowe zawalenie się sufitu, przewracała meble i wybijała szyby. Konieczna była ewakuacja około 300 uczniów - kilkoro z nich zostało niegroźnie rannych.

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W odpowiedzi na trudne warunki władze Marsali uruchomiły centrum operacyjne w celu koordynacji działań naprawczych. Ponadto przygotowały schronienie dla osób, które nie będą mogły wrócić do domów. W prowincja Trapani, w której leży Marsala, zwołano też sztab kryzysowy, który ma ocenić skalę zniszczeń.

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"To było niemal jak amerykańskie tornado"

Na początku września sycylijska agencja ochrony ludności poinformowała, że po upalnym lecie w atmosferze nagromadziło się dużo pary wodnej pochodzącej z nagrzanego Morza Śródziemnego. Ostrzegła, że może to doprowadzić do rozwijania się jesienią groźnych zjawisk pogodowych.

- To było niemal jak amerykańskie tornado. Nie widzieliśmy niczego tak gwałtownego od niepamiętnych czasów - powiedział agencji informacyjnej Reuters Salvatore Cocina, szef sycylijskiej agencji ochrony ludności. - To kolejny przykład ekstremalnych zjawisk pogodowych, które pojawiają się coraz częściej w ostatnich latach w związku z kryzysem klimatycznym - dodał.

Trąba powietrzna, która przeszła nad sycylijską Marsalą Źródło: ENEX

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Groźna aura w innych rejonach Włoch

ANSA podała, że zła pogoda dotknęła także inne regiony kraju. Piątek okazał się deszczowy i wietrzny w Neapolu - w dzielnicach Fuorigrotta i Bagnoli wystąpiły powodzie błyskawiczne. W położonym po sąsiedzku mieście Pozzuoli w nocy z czwartku na piątek zawaliła się ściana supermarketu, a w miejscowości Marano di Napoli odnotowano przerwy w dostawach prądu.

Skutki silnej burzy w Neapolu Skutki silnej burzy w Neapolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CIRO FUSCO Skutki silnej burzy w Neapolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CIRO FUSCO Skutki silnej burzy w Neapolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CIRO FUSCO

Groźnie było także dzień wcześniej. W czwartek wieczorem na wyspie Ischia burze spowodowały dwugodzinne przerwy w dostawie usług komunikacyjnych - w tym czasie była ona odcięta od świata. Strażacy wyjeżdżali do zalań i osuwisk. Trudna aura panowała też w Rzymie. Ze względu na niż utrzymujący się nad Morzem Tyrreńskim niebezpiecznie we Włoszech może być także w kolejnych dniach.