Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Załamanie pogody we Włoszech. Ambasada ostrzega Polaków

HA-oMR9XoAAq0D3
Wysokie fale u wybrzeży Sardynii w czwartek
Źródło: Vigili del Fuoco/X
Ulewy nawiedziły południowe i zachodnie Włochy. W mieście Cosenza dwie rzeki wystąpiły z brzegów, a na zalanych terenach uwięzieni zostali mieszkańcy kilku domów. Przed niebezpieczeństwem ostrzegła także Ambasada RP we Włoszech.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Deszcz intensywnie pada na obszarach położonych na południu Włoch - w Sardynii, Sycylii i Kalabrii. Agencja prasowa ANSA podała, że w ciągu ostatnich 48 godzin w okolicach kalabryjskiego miasta Cosenza spadło 260 litrów wody na metr kwadratowy.

Uwięzieni mieszkańcy, ewakuacje

To właśnie w Cosenzie doszło w piątek rano do kilku niebezpiecznych sytuacji. Z brzegów wystąpiły przepływające przez miasto rzeki Busento i Campagnano, zalewając okoliczne tereny. Powódź uwięziła w domach kilka rodzin. Na pomoc ruszyli im kalabryjscy strażacy.

W czwartek pełne ręce roboty mieli ratownicy z Sardynii. Do godziny 19.30 przeprowadzili 500 interwencji związanych z zerwanymi dachami, balkonami i elementami infrastruktury energetycznej. W miejscowości Usini drzewo przewróciło się na drogę, niegroźnie raniąc kilka osób.

W piątek intensywnie padać może także w centralnej części kraju, w stołecznym regionie Lacjum. W wyniku czwartkowych ulew w Rzymie zalanych zostało wiele ulic, tuneli i przejść podziemnych.

Ambasada ostrzega Polaków

Ambasada RP we Włoszech ostrzegła Polaków przebywających w tym kraju, że nadchodzi druga fala gwałtownego pogorszenia pogody po styczniowym uderzeniu ekstremalnych zjawisk. Na platformie X polska ambasada zaznaczyła, że spodziewane są silne podmuchy burzowego wiatru, wysokie fale i intensywne opady.

"Apelujemy do osób przebywających w regionach objętych załamaniem pogody o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i unikanie terenów nadmorskich do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych" - wezwała polska ambasada we Włoszech.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, ANSA

Źródło zdjęcia głównego: Vigili del Fuoco/X

Udostępnij:
Tagi:
Włochyburza
Czytaj także:
Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Ostatnie przygotowania przed "powodzią stulecia"
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
Świat
Śnieg
Ostrzeżenia IMGW. Dzień pod znakiem groźnych opadów
Prognoza
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
Polska
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom