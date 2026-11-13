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Załamanie pogody we Francji. Wezbrana rzeka porwała dwóch mężczyzn

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Skuti burzy Charles
Skutki burzy Charles
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Ulewy wywołane przejściem burzy Charles spowodowały w czwartek poważne utrudnienia na Lazurowym Wybrzeżu. Od Cannes po Menton doszło do lokalnych podtopień i osunięć ziemi. Zamknięto także drogi. W Nicei dwóch mężczyzn zostało porwanych przez wezbraną rzekę.

W czwartek burza Charles przyniosła na południu Francji bardzo silny wiatr oraz ulewy, które miejscami doprowadziły m.in. do podtopień.

Skały oderwały się od klifu

Na trasie między Niceą a Monako w pobliżu miejscowości Eze fragmenty skał oderwały się od klifu, a duże głazy oraz gruz spadły na jezdnię. Kamienie zalegały na obu pasach ruchu. Uszkodzona została też część kamiennej bariery, która oddzielała drogę od strony Morza Śródziemnego. Trasa została zamknięta w obu kierunkach. Nie podano, kiedy ruch zostanie przywrócony. W wyniku osunięcia nikt nie został ranny.

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Rzeka porwała dwóch mężczyzn

Niebezpiecznie było również w centrum Nicei. Jak informuje portal Actu, w czwartek po południu strażacy przejeżdżający wzdłuż rzeki zauważyli mężczyznę niesionego przez wezbraną rzekę Paillon. Mimo silnego nurtu strażacy z jednostki ratownictwa wodnego ruszyli na pomoc. W trakcie akcji okazało się, że pomocy potrzebował także drugi mężczyzna. Obaj zostali odnalezieni w tunelu, który biegnie pod ulicami Nicei. Poszkodowani są cali i zdrowi.

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Spadło prawie 300 litrów deszczu

Intensywne opady objęły także departament Var. Jak podaje Meteo-France, 48-godzinne sumy opadów na południowym wschodzie Francji były bardzo wysokie. W Cannes-Mandelieu spadło 280 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Skutki ulew były odczuwalne w wielu miejscach regionu. W departamentach Alpy Nadmorskie i Var zamykano drogi z powodu podtopień, osuwisk oraz przewróconych drzew, a także odwołano połączenia lotnicze.

Źródło: ENEX, Actu, Monaco Life, Connexion France
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Tagi:
Francjaburzeulewy
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