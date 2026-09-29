Świat Załamanie pogody w zachodniej Europie. Barcelona już zalana Krzysztof Posytek |

Ulewa w Barcelonie Źródło wideo: X/MarioAlga01/ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TONI ALBIR

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W Polsce pogoda dopisuje - choć w kalendarzu jest już koniec września, to świeci słońce, a temperatura w wielu rejonach przekracza 20 stopni Celsjusza. Tymczasem w zachodniej Europie zaczęło się załamanie pogody.

Zalana Barcelona

Najpierw zaczęło padać w Hiszpanii, dokładnie w Katalonii na północnym wschodzie kraju. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe ostrzeżenia dla Barcelony i okolic. Portal 20minutos donosi o podtopionych ulicach i utrudnieniach w ruchu drogowym. Całkowicie zalana została między innymi Ronda de Dalt, jedna z głównych arterii miasta.

Według synoptyków w Barcelonie w zaledwie godzinę może padać 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w 12 godzin może uzbierać się nawet 150 l/mkw. Mocno ma padać także w okolicach Tarragony i Lleidy, gdzie obowiązują żółte alarmy. AEMET ostrzega również przed burzami w północno-wschodniej Hiszpanii, którym będą towarzyszyć porywy wiatru rzędu 70-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. W pobliżu wybrzeża mogą rozwinąć się trąby powietrzne lub wodne.

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‼️ La ronda de Dalt de Barcelona, inundada.



📷Ricard Herrera#Projecte4Estacions pic.twitter.com/aApokvuucW — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) September 29, 2026 Rozwiń

Ulewy idą do południowej Francji

Załamanie pogody nawiedzi również południe Francji. We wtorek żółte ostrzeżenia obowiązują we wschodniej części Oksytanii, ale w środę miejscami będą miały one pomarańczowy kolor.

Krajowa agencja meteorologiczna Meteo-France przewiduje, że największe ulewy wystąpią w łańcuchu górskim Sewennów, gdzie podczas burz w godzinę może spaść od 50 do 80 l/mkw. Przez całym epizod załamania pogody może napadać od 200 do 250 l/mkw., a lokalnie - nawet 300 l/mkw.

🟠 Vigilance Orange orages et pluie-inondation ce mercredi sur Lozère, Gard et Hérault dès minuit



⚠️ Risque de débordement en plaine des orages, permettant de parler d’épisode méditerranéen.



⛈️ 50 à 80 mm de pluies en une heure sur les Cévennes.



👉 https://t.co/SBcDaJ44jS pic.twitter.com/LStTWmf89e — Météo-France (@meteofrance) September 29, 2026 Rozwiń

Deszcz zmierza nad Wyspy

Deszczowa pogoda nadchodzi także do Wielkiej Brytanii. Jak informuje brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, choć wtorkowy poranek przyniósł ładną aurę, to na południu słabo padało. W ciągu dnia strefa opadów ma się dość szybko przemieszczać na północ. Jednocześnie na północy i północnym zachodzie zrobi się wietrznie.

Większe opady spodziewane są we wtorek. Jak opisuje synoptyk Met Office Alex Burkill, największe opady, rzędu 40-60 l/mkw., spodziewane są w Irlandii Północnej, Walii, południowo-zachodniej Anglii i zachodniej Szkocji. Na odsłoniętych terenach porywy wiatry mogą przekraczać 80 kilometrów na godzinę.

Turning drier, brighter and warmer from the south this afternoon ⛅🌡️



But wind and rain is also approaching from the west 🍃🌧️ pic.twitter.com/XpV6rbjdAh — Met Office (@metoffice) September 29, 2026 Rozwiń