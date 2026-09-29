Załamanie pogody w zachodniej Europie. Barcelona już zalana
W Polsce pogoda dopisuje - choć w kalendarzu jest już koniec września, to świeci słońce, a temperatura w wielu rejonach przekracza 20 stopni Celsjusza. Tymczasem w zachodniej Europie zaczęło się załamanie pogody.
Zalana Barcelona
Najpierw zaczęło padać w Hiszpanii, dokładnie w Katalonii na północnym wschodzie kraju. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe ostrzeżenia dla Barcelony i okolic. Portal 20minutos donosi o podtopionych ulicach i utrudnieniach w ruchu drogowym. Całkowicie zalana została między innymi Ronda de Dalt, jedna z głównych arterii miasta.
Według synoptyków w Barcelonie w zaledwie godzinę może padać 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w 12 godzin może uzbierać się nawet 150 l/mkw. Mocno ma padać także w okolicach Tarragony i Lleidy, gdzie obowiązują żółte alarmy. AEMET ostrzega również przed burzami w północno-wschodniej Hiszpanii, którym będą towarzyszyć porywy wiatru rzędu 70-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. W pobliżu wybrzeża mogą rozwinąć się trąby powietrzne lub wodne.
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Ulewy idą do południowej Francji
Załamanie pogody nawiedzi również południe Francji. We wtorek żółte ostrzeżenia obowiązują we wschodniej części Oksytanii, ale w środę miejscami będą miały one pomarańczowy kolor.
Krajowa agencja meteorologiczna Meteo-France przewiduje, że największe ulewy wystąpią w łańcuchu górskim Sewennów, gdzie podczas burz w godzinę może spaść od 50 do 80 l/mkw. Przez całym epizod załamania pogody może napadać od 200 do 250 l/mkw., a lokalnie - nawet 300 l/mkw.
Deszcz zmierza nad Wyspy
Deszczowa pogoda nadchodzi także do Wielkiej Brytanii. Jak informuje brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, choć wtorkowy poranek przyniósł ładną aurę, to na południu słabo padało. W ciągu dnia strefa opadów ma się dość szybko przemieszczać na północ. Jednocześnie na północy i północnym zachodzie zrobi się wietrznie.
Większe opady spodziewane są we wtorek. Jak opisuje synoptyk Met Office Alex Burkill, największe opady, rzędu 40-60 l/mkw., spodziewane są w Irlandii Północnej, Walii, południowo-zachodniej Anglii i zachodniej Szkocji. Na odsłoniętych terenach porywy wiatry mogą przekraczać 80 kilometrów na godzinę.