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Załamanie pogody w zachodniej Europie. Barcelona już zalana

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Ulewa w Barcelonie
Ulewa w Barcelonie
Źródło wideo: X/MarioAlga01/ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TONI ALBIR
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Na zachodzie Europy psuje się pogoda. Hiszpańską Katalonię, w tym jej stolicę, Barcelonę, nawiedziły ulewy. W kolejnych godzinach i dniach intensywne opady spodziewane są także we Francji i Wielkiej Brytanii.

W Polsce pogoda dopisuje - choć w kalendarzu jest już koniec września, to świeci słońce, a temperatura w wielu rejonach przekracza 20 stopni Celsjusza. Tymczasem w zachodniej Europie zaczęło się załamanie pogody.

Zalana Barcelona

Najpierw zaczęło padać w Hiszpanii, dokładnie w Katalonii na północnym wschodzie kraju. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe ostrzeżenia dla Barcelony i okolic. Portal 20minutos donosi o podtopionych ulicach i utrudnieniach w ruchu drogowym. Całkowicie zalana została między innymi Ronda de Dalt, jedna z głównych arterii miasta.

Według synoptyków w Barcelonie w zaledwie godzinę może padać 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w 12 godzin może uzbierać się nawet 150 l/mkw. Mocno ma padać także w okolicach Tarragony i Lleidy, gdzie obowiązują żółte alarmy. AEMET ostrzega również przed burzami w północno-wschodniej Hiszpanii, którym będą towarzyszyć porywy wiatru rzędu 70-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. W pobliżu wybrzeża mogą rozwinąć się trąby powietrzne lub wodne.

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Ulewy idą do południowej Francji

Załamanie pogody nawiedzi również południe Francji. We wtorek żółte ostrzeżenia obowiązują we wschodniej części Oksytanii, ale w środę miejscami będą miały one pomarańczowy kolor.

Krajowa agencja meteorologiczna Meteo-France przewiduje, że największe ulewy wystąpią w łańcuchu górskim Sewennów, gdzie podczas burz w godzinę może spaść od 50 do 80 l/mkw. Przez całym epizod załamania pogody może napadać od 200 do 250 l/mkw., a lokalnie - nawet 300 l/mkw.

Deszcz zmierza nad Wyspy

Deszczowa pogoda nadchodzi także do Wielkiej Brytanii. Jak informuje brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, choć wtorkowy poranek przyniósł ładną aurę, to na południu słabo padało. W ciągu dnia strefa opadów ma się dość szybko przemieszczać na północ. Jednocześnie na północy i północnym zachodzie zrobi się wietrznie.

Większe opady spodziewane są we wtorek. Jak opisuje synoptyk Met Office Alex Burkill, największe opady, rzędu 40-60 l/mkw., spodziewane są w Irlandii Północnej, Walii, południowo-zachodniej Anglii i zachodniej Szkocji. Na odsłoniętych terenach porywy wiatry mogą przekraczać 80 kilometrów na godzinę.

Źródło: AEMET, 20minutos, TF1, Meteo France, Met Office
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Tagi:
FrancjaHiszpaniaulewyburzeWielka Brytania
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