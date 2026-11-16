Świat Załamanie pogody w Hiszpanii. Wezbrana rzeka zerwała most Krzysztof Posytek |

Po ulewie zawalił się most w hiszpańskiej Galicji Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Do północnej Hiszpanii docierają kolejne atlantyckie niże, niosąc intensywne opady deszczu i silny wiatr. Jak podała gazeta "La Voz de Galicia", w niedzielę od północy do godziny 19 służby interweniowały ponad 200 razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie podtopień, powalonych drzew oraz osuwisk.

Woda zerwała most

Do jednego z najgroźniejszych zdarzeń doszło w gminie Vilamartin de Valdeorras w prowincji Ourense. Na wezbranej rzece, niosącej znaczną ilość połamanych gałęzi i innego materiału roślinnego, utworzył się zator, który zniszczył most. W efekcie od świata została odcięta miejscowość San Vicente de Leira, ponieważ inna prowadząca do niej droga została zamknięta.

- Co się stanie, jeśli ktoś z nas zachoruje dziś w nocy? - pytał cytowany przez "La Voz de Galicia" Clemente, 70-letni mieszkaniec miejscowości. - Nikt o nas nie pytał. Nie wiadomo, czy jutro dotrze do nas chleb - żalił się.

Z powodu intensywnych opadów deszczu w gminie Vilamartin de Valdeorras pojawił się problem z wodą pitną. Mieszkańcy albo nie mieli jej w ogóle, albo była zbyt mętna, by nadawała się do picia. Z tego powodu niektórzy właściciele sklepów i kawiarni czerpali wodę z publicznych fontann.

Osuwisko zeszło na linię kolejową

Niebezpiecznie było także w innych częściach Galicji. W gminie Quiroga w prowincji Lugo doszło do osuwiska, które zablokowało linię kolejową oraz drogę. W mieście Pontevedra zalane zostało centrum sportowe, a w miejscowości O Porrino wiatr zerwał blachę, która uderzyła w auto.

Niedziela nie była jedynym niebezpiecznym dniem w północno-zachodniej Hiszpanii. W poniedziałek w prowincjach A Coruna i Pontevedra obowiązywały żółte ostrzeżenia przed ulewami wydane przez hiszpańską agencję meteorologiczną. Ostrzeżenia mają być w mocy do wtorkowego poranka.

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