Świat Załamanie pogody w Grecji. Woda zalała domy, wiatr wstrzymał promy Krzysztof Posytek |

Burza Argos przyniosła do Grecji silny wiatr i ulewy Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Przed burzą Argos ostrzegała grecka Narodowa Służba Meteorologiczna (EMY). Wydała czerwone alerty dla znacznej części Grecji: od Wysp Jońskich na zachodzie, przez centrum kraju, po Środkową Macedonię na północnym wschodzie.

Woda wlewała się do domów

Groźna pogoda zapanowała już w piątek. Największe szkody pojawiły się w miejscowości Igumenitsa na północnym zachodzie kraju, gdzie ulewy doprowadziły do powodzi. Woda zalewała drogi i wlewała się do domów, a straż pożarna odnotowała ponad 150 zgłoszeń.

W wielu rejonach kraju doszło do podtopień i osuwisk. Deszcz uszkadzał drogi na wyspie Korfu. W mieście Glifada woda zalała jeden z pasów drogowych, a kierowcom zalecono zachowanie ostrożności.

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W części Grecji Argos przyniósł opady śniegu. Najwięcej białego puchu spadło na północy kraju. Tam spodziewane są także najniższe temperatury - w poniedziałek w górzystych rejonach wartości na termometrach mogą spaść do nawet -15 stopni Celsjusza.

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Czerwone alerty w Grecji Źródło zdjęcia: meteoalarm.eu

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Wiatr zakłócił kursowanie promów

Zagrożenie stanowił również silny wiatr. W sobotę na Morzu Egejskim osiągał okresami nawet 10 stopni w skali Beauforta, czyli około 100 kilometrów na godzinę. Odwołano wiele połączeń promowych, w tym te prowadzące z największych greckich portów w pobliżu Aten: Pireusu, Rafiny i Lawrio.

Na wyspie Eubea, w zachodniej części Morza Egejskiego, potężne podmuchy powaliły drzewo na drogę między miejscowościami Prokopi i Mantoudi. Nad udrożnieniem trasy pracowała straż pożarna.

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