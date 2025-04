Zakażenie larwami muchy śrubowej. Pierwszy taki przypadek u człowieka

Meksykańskie Ministerstwo Zdrowia (Secretaría de Salud) podało, że to pierwszy w kraju przypadek zakażenia człowieka larwami muchy śrubowej.

Groźny pasożyt

Dziennik "Sol de Mexico" zwraca uwagę, że w październiku ubiegłego roku zmagano się z inwazją muchy śrubowej wśród bydła hodowlanego w Gwatemali, która graniczy ze stanem Chiapas. W kolejnym miesiącu pasożyt pojawił się po meksykańskiej stronie granicy, w mieście Catazaja, a do marca br. zakażenia bydła zgłoszono czterech meksykańskich stanach. Mucha śrubowa występuje w krajach Ameryki Środkowej i Południowej. W niektórych państwach Ameryki Środkowej pasożyta udało się wytępić, ale w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby zakażeń w Panamie, a także nawrót infekcji w Kostaryce - alarmowała w 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt.

Składają jaja w żywych tkankach zwierząt

W czerwcu 2024 roku amerykańska ambasada opublikowała ostrzeżenie dotyczące much śrubowych w związku z pierwszym śmiertelnym przypadkiem zakażenia człowieka w Kostaryce co najmniej od lat 90. XX wieku. Była to jednocześnie siódma infekcja wykryta u człowieka, odkąd pasożyt zaczął ponownie atakować w tym kraju w 2023 roku - zaznaczono.