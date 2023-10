Słońce zamieniło się w ognisty pierścień

Zaćmienie obrączkowe. "Można zobaczyć świetlisty krąg"

Ekspert tłumaczył, że orbita, po której Księżyc krąży wokół Ziemi, jest lekko eliptyczna. Dlatego Księżyc czasami się do Ziemi przybliża, a innym razem nieco się oddala. - Jeżeli jest dalej od Ziemi, i wtedy dojdzie do zaćmienia Słońca, to choć Księżyc przechodzi centralnie na tle tarczy Słońca, widzimy, jakby był nieco za mały, by zasłonić ją całą. Tak właśnie powstaje obrączkowe zaćmienie - wyjaśnił.