Zaćmienie Słońca 2023. Kiedy Słońce zamieni się w pierścień ognia

25 października 2022 roku nad Polską mogliśmy zaobserwować wyjątkowy widok - częściowe zaćmienie Słońca. Nasz satelita na chwilę zasłonił słoneczną tarczę, przez co przyjęła ona kształt rogalika. Już 14 października dojdzie do kolejnego zaćmienia, jednak tym razem będzie to tak zwane zaćmienie obrączkowe.