Był poważnie ranny, przez to agresywny. Uratowano zagrożonego wyginięciem lamparta

W okolicach irackiego miasta Zachu krążył lampart plamisty z podgatunku Panthera pardus tulliana . Drapieżnik niepokoił mieszkańców i żywił się zwierzętami gospodarczymi. Chcąc go odpędzić, mieszkańcy zaczęli zastawiać sidła.

Zaatakował dwie osoby

- Z moich informacji wynika, że próbowano go złapać przez trzy dni. Ostatniego dnia dwie osoby zostały ranne, co oznacza, że lampart je zaatakował. Krótko mówiąc, nie udało im się go złapać - opowiadał członek ekipy ratunkowej Baland Brifkani.