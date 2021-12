Brak prądu, paraliż na drogach. Zima zaatakowała zachód USA

Silnie popadało

W ciągu doby, do niedzielnego poranka, w północnej Kalifornii spadło prawie 76 centymetrów śniegu. Wiele dróg zostało zamkniętych, w tym liczący 112 kilometrowy odcinek autostrady międzystanowej nr 80 wiodącej do stanu Nevada.

Tęgi mróz

Do przerw w dostawach prądu doszło już w części północnej Kalifornii, a także w stanach Waszyngton i Oregon. Opadom śniegu towarzyszyły dotkliwe mrozy, temperatura odczuwalna wciąż może lokalnie wynieść tam nawet -48 stopni Celsjusza.

Przedstawiciele amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Reno w stanie Nevada, wydali ostrzeżenia, w których podali, że burze śnieżne potrwają co najmniej do poniedziałku lub wtorku. Oznacza to, że podróżowanie, zwłaszcza w rejonach górskich, może być utrudnione jeszcze przez kilka dni.