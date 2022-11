Wzrost poziomu kłusownictwa grozi wyginięciem wielu gatunków żółwi

Żółwie słodkowodne to jedne z najczęściej sprzedawanych nielegalnie zwierząt na świecie. Konsumenci kupują je do domowych i komercyjnych hodowli, jako żywność oraz do dekoracji. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji doszło do drastycznego wzrostu poziomu kłusownictwa, co bardzo zaszkodziło populacjom tych gadów.