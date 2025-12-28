"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie

Kolejna erupcja Etny Źródło: Reuters

W sobotę nad Etną uniosła się gęsta chmura popiołu wulkanicznego. Tego dnia włoski Departament Ochrony Ludności podniósł poziom alarmowy dla wulkanu z zielonego do żółtego ze względu na możliwość gwałtownego nasilenia się aktywności wulkanicznej. Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, występowało potencjalne zagrożenie dla lotów samolotów, jednak pobliskie lotnisko Katania - Fontanarossa funkcjonowało bez zakłóceń.

"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki włoskiemu wulkanowi

Aktywność Etny nie zraziła turystów w niedzielę do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego na zboczach wulkanu w okresie świątecznym. Przebywający w pobliżu ludzie nie zamierzali przegapić okazji, aby z bliska zobaczyć chmury popiołu wulkanicznego.

- Wspinaczka o tej porze roku robi ogromne wrażenie, ze względu na kontrast między erupcją, śniegiem i morzem tuż poniżej - opowiadał przewodnik wulkanologiczny Giuseppe Curcio, opisując to jako "wyjątkowe doświadczenie".

Jak zauważa Reuters, wznosząca się ponad 3300 metrów nad poziomem morza Etna dominuje nad wschodnią Sycylią i jest monitorowana przez naukowców całą dobę. Jej częste erupcje przypominają o potężnych siłach, jakie drzemią pod jednym z najczęściej obserwowanych wulkanów w Europie.