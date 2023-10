Wystarczyło 12 godzin, by Otis przeobraził się w potwora. 80 procent hoteli uszkodzonych

Mieszkańcy Acapulco, które najsilniej doświadczyło potęgi huraganu Otis, próbują wrócić do rzeczywistości. W czwartek tłumy oblegały stacje benzynowe, w nadziei na znalezienie paliwa koniecznego do pracy przy usuwaniu zniszczeń lub do podróży do krewnych mieszkających z bezpieczniejszych regionach.