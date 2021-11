Cumbre Vieja wyrzucił z siebie kamienie półszlachetne

Naukowcy wśród kamieni wyrzuconych przez wulkan Cumbre Vieja na La Palmie znaleźli oliwiny. To kamienie półszlachetne wykorzystywane przez jubilerów. Od końca ubiegłego tygodnia na kanaryjskiej wyspie widoczna jest piaszczysta plaża powstała na pasie zastygłej lawy po wpadnięciu do oceanu.

Oliwin to minerał pochodzenia wulkanicznego, zaliczany do obecnych w skałach magmowych krzemianów. Zazwyczaj ma kolor jasnozielony, jest uważany za kamień półszlachetny, chętnie wykorzystywany przez jubilerów do produkcji biżuterii. Jest spotykany na wielu obszarach wulkanicznych Wysp Kanaryjskich, ale jako geologiczne dziedzictwo wysp jego zbieranie jest zabronione.