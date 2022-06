Setki wstrząsów pod wulkanem na Teneryfie

Pico del Teide to najwyższy wulkan Wysp Kanaryjskich. Chociaż jego ostatnia erupcja miała miejsce na początku XX wieku, wewnątrz wulkanu od czasu do czasu obserwowana jest aktywność..

Kilkaset wstrząsów w kilka godzin

W piątek Krajowy Instytut Geofizyczny (IGN) poinformował, że w ciągu trzech godzin wykryto 458 wstrząsów, w tym 13 o większej sile. Ich epicentrum było zlokalizowane na głębokości od 6 do 20 kilometrów. Ich aktywność była mało intensywna i trwała nieco ponad dwie godziny.

W sobotę zarejestrowano na Teneryfie 25 wstrząsów, z czego najsilniejszy miał magnitudę 2 - podały lokalne media. Doszło do niego na głębokości 23 kilometrów w gminie Guía de Isora. Głębokość wszystkich sobotnich wstrząsów wahała się od dziewięciu do 26 km i wystąpiły pomiędzy godz. 1 a 5 czasu lokalnego.

Eksperci z Instytutu Wulkanologicznego Wysp Kanaryjskich (Involcan) wyjaśniają, że wstrząsy miały cechy roju sejsmicznego. Oznacza to, że w długim czasie następuje po sobie wiele wstrząsów. Ich przyczyną najprawdopodobniej było przemieszczanie się wody, pary i gazów wewnątrz komory magmowej wulkanu.

Rój sejsmiczny nie oznacza większego prawdopodobieństwa erupcji wulkanicznej w krótkim lub średnim okresie, ale jak przypomina Involcan, Teneryfa jest wyspą aktywną sejsmicznie. Na wyspie rejestruje się co roku od 500 do 1000 wstrząsów, podczas gdy na innych Wyspach Kanaryjskich - do 30.