Martin był huraganem. Ten wciąż silny żywioł namiesza w pogodzie w części Europy

Huragan Martin, który utworzył się na północno-wschodnim Atlantyku, zmierza na północ. Zjawisko przekształciło się w cyklon posttropikalny i w weekend dotrze do Wysp Brytyjskich, przynosząc ze sobą obfite opady deszczu, a na wybrzeżu także silne porywy wiatru.

Huragan Martin to siódmy huragan, jaki uformował się na Atlantyku w tym sezonie. Zjawisko osiągnęło pierwszą kategorię w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Jego skutki odczuwalne były przede wszystkim na pełnym morzu - centrum żywiołu przeszło daleko od atlantyckich wysp i nie uderzyło w ląd.

W czwartek amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) podało, że Martin przekształcił się w cyklon posttropikalny, ale zachował siłę huraganu. O godzinie 21 czasu lokalnego (czyli 22 czasu środkowoeuropejskiego) znajdował się on ponad 1500 kilometrów na północny zachód od archipelagu Azorów. Niósł on ze sobą porywy wiatru do 130 kilometrów na godzinę. NHC przewiduje, że Martin będzie słabnąć, ale zanim się rozproszy, zdąży namieszać w pogodzie w części Europy.