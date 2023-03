W jeziorze krył się posąg przodków. "To część historii"

Moai to gigantyczne kamienne posągi z Wyspy Wielkanocnej, dzieło ludu Rapa Nui - rdzennych mieszkańców tej odizolowanej wyspy. Do tej pory znaleziono ponad 900 pomników będących nieodłączną częścią kultu przodków. Jak się okazuje, na wyspie może kryć się jeszcze więcej moai - naukowcom udało się wpaść na ślad nieodkrytego do tej pory posągu w wyschniętym jeziorze.