Wypuszczą na wolność dwa tysiące nosorożców białych południowych

Organizacja non profit African Parks planuje wypuścić na wolność w ciągu dziesięciu lat dwa tysiące nosorożców białych południowych - poinformował portal BBC. Gatunkowi temu grozi wyginięcie.

Nosorożce południowe (Ceratotherium simum simum), które są podgatunkiem nosorożca białego, będą uwalniane stopniowo w ciągu najbliższej dekady - podał portal BBC. Organizacja non profit African Parks zajmuje się wspieraniem i reintrodukcją (ponownym wprowadzeniem na stare miejsca rodzimych gatunków) afrykańskich gatunków zagrożonych. Grupa wykupiła borykającą się z trudnościami finansowymi farmę w północno-zachodniej prowincji Republiki Południowej Afryki. Jej właściciel prowadził na farmie kontrowersyjną działalność - handel rogami nosorożców. Argumentował, że było to konieczne, by chronić zwierzęta przed kłusownictwem i pozyskiwać środki na utrzymanie farmy.