Świat Wypadki i korki na ulicach Wiednia. "Pługi śnieżne również utknęły" Agnieszka Stradecka |

Śnieg w Wiedniu spowodował utrudnienia na ulicach Źródło zdj. gł.: ENEX

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Jak podał krajowy nadawca ORF, intensywne opady śniegu dawały się we znaki kierowcom od środowego wieczora. Na drogi i autostrady wyjechały pługi śnieżne, a służby ratunkowe i strażacy otrzymywali mnóstwo zgłoszeń, z czego wiele dotyczyło Dolnej Austrii. Do popołudnia do tamtejszej straży pożarnej wpłynęło ponad 650 wezwań związanych z trudnymi warunkami.

- Głównymi przyczynami wypadków były niewłaściwa prędkość, nieodpowiednie opony zimowe, niedostateczne odstępy między pojazdami i brak łańcuchów śniegowych w pojazdach ciężarowych - przekazał ORF rzecznik straży pożarnej Dolnej Austrii Klaus Stebal.

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Chaos komunikacyjny w Wiedniu

Do poważnych utrudnień doszło na autostradzie A21, zwanej także zewnętrzną obwodnicą Wiednia. Około godziny 9 w czwartek droga została zamknięta między węzłami Steinhausl i Voesendorf z powodu opadów śniegu. W rejonie wytyczono objazdy, ale mimo to powstał kilkukilometrowy korek. Ruch wznowiono dopiero około godziny 15.30.

Śnieżyce spowodowały także chaos komunikacyjny w Wiedniu. Na wielu ulicach tworzyły się korki, dochodziło do przestojów w kursowaniu komunikacji miejskiej. Śnieżyce spowalniały także ruch kolei miejskiej. W dzielnicy Floridsdorf autobus ześlizgnął się z drogi i wpadł do rowu, a cztery osoby odniosły niegroźne obrażenia.

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Według portalu Heute, do czwartkowego popołudnia w Wiedniu lokalnie spadło nawet 18 centymetrów śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej wynosząca co najmniej 15 centymetrów rzadko kiedy jest tam obserwowana w listopadzie. Ostatni raz zdarzyło się to w 1995 roku, czyli 31 lat temu.

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"Pługi śnieżne również utknęły w korkach"

Trudne warunki panowały także w innych częściach Austrii. W Salzburgu na autostradzie A10 ciężarówki wpadły w poślizg i zablokowały trasę. Wypadki odnotowano także w gminie Muhr i powiecie Flachgau, gdzie strażacy musieli wyciągać rozbite pojazdy z przydrożnych rowów.

- Po wypadkach z udziałem ciężarówek nasze pługi śnieżne również utknęły w korkach. To z kolei powoduje, że uwięzione zostają kolejne pojazdy, ponieważ nie możemy odśnieżyć dróg - podał Christian Kleewein z firmy ASFINAG, która zajmuje się utrzymaniem autostrady A10.

Poważne utrudnienia wystąpiły także w Karyntii, gdzie w pewnym momencie osiem tysięcy gospodarstw domowych było pozbawionych prądu - do popołudnia służby przywróciły zasilanie w większości domów. W Tyrolu doszło natomiast do licznych zamknięć, w tym na autostradzie A13. Jak podał ORF, w godzinach popołudniowych pogoda powoli się poprawiała, a opady śniegu mają stopniowo ustępować w nocy.

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