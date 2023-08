Wymusił ewakuacje w Korei Południowej, teraz idzie na Koreę Północną

W nocy z czwartku na piątek tajfun Khanun przetoczył się z południa na północ Półwyspu Koreańskiego. Chociaż żywioł osłabł i jest już burzą tropikalną, to i tak mieszkańcy Korei Północnej przygotowują się ulewy, podtopienia i powodzie.

Tajfun Khanun uderzył w Koreę Południową. Żywiołowi towarzyszył ulewny deszcz i silny wiatr w porywach wiejący z prędkością do 126 kilometrów na godzinę. W najbardziej dotkniętych rejonach skumulowane opady osiągnęły 400 litrów wody na metr kwadratowy. Po ulewach doszło do zalania wiosek, szkół i dróg. Odwołano 350 lotów i wstrzymano ruch 450 pociągów. Według ministerstwa spraw wewnętrznych ewakuowano prawie 16 tysięcy osób. Około 60 procent z nich mogło wrócić do domów piątkowym świtem. - Musimy przygotować środki, aby szybko zapewnić niezbędną pomoc osobom dotkniętym przez tajfun, skrupulatne wsparcie, aby zminimalizować niedogodności dla ewakuowanych mieszkańców - powiedział urzędnikom prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol.