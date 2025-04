Wyjątkowo rzadki atak rekina na Morzu Śródziemnym

Rekin zaatakował pływaka u wybrzeży Izraela. Jak podały lokalne media, zwierzę wciągnęło mężczyznę do wody, a ślad po nim zaginął. Szczątki odnaleziono dopiero po 24 godzinach. W historii kraju odnotowano zaledwie cztery przypadki ataków rekinów na ludzi.

Według lokalnych mediów do ataku doszło w poniedziałek w mieście Hedera. Mężczyzna przebywał kilkadziesiąt metrów od plaży Olga, gdy nagle zaatakował go co najmniej jeden rekin. Osoby przebywające na brzegu opowiadały, że w momencie ataku zobaczyły, jak pływak miota się w wodzie. Było też widać krew. Potem ślad po nim zaginął.